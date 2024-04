Mayotte Evasion – Clic Voyages



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Jeudi 4 Avril 2024

Mayotte Évasion : L'essence du voyage selon Céline Ducret





Céline Ducret, enfant, y suit ses parents qui s’établissent en 1971 dans l’archipel !



Elle fait toute sa scolarité en Grande Comores, avant de rejoindre la métropole pour ses études secondaires.



Par goût, elle décide d’intégrer l’EPT et se forme au métier de Vendeur Conseil en Voyages d’Affaires et de Tourisme.



Diplôme en poche, ce sera pour elle l’occasion de poursuivre sur le terrain, diverses expériences au sein du groupe ACCOR- auprès des agences FRANTOUR, à la direction de Levallois, puis à Mogador Voyages à St Germain en Laye et enfin, Montrouge et ce, dans différents secteurs proches des milieux d’affaires.



Après 6 mois de mission au Yémen pour le GSA Air France, retour à Mamoudzou où elle collabore pendant quelques années au sein de la plus grande agence de voyages locale, GSA des compagnies Air France et Air Austral, une expérience très formatrice.



Son caractère bien trempé, son sens du service et sa très bonne connaissance de la clientèle locale et de ses particularités poussent cette « Comorienne Blanche », comme elle aime se décrire, devenue entre-temps Céline Péteille-Ducret (son nom de jeune fille est connue et respecté sur place) à créer sa propre entreprise.



Mayotte Évasion naît en 2007

Billetterie d'affaires à Mayotte, entre proximité client et résilience en temps de crise Spécialisée dans la billetterie d'affaires, elle base son travail sur des services très personnalisés avec les sociétés, les administrations, les élus locaux et les milieux d’affaires afin de leur garantir la meilleure expertise, une écoute très professionnelle et une prestation empreinte d’efficacité et de bienveillance.



La taille du marché local est telle que la relation-client compte énormément. La disponibilité doit être de tous les jours, de tous les instants, aussi elle s’adapte aux réalités locales tant humaines qu’économiques et gagne rapidement en confiance et notoriété.



L’activité s’apparente beaucoup à celle des agences « ethniques » de la métropole.



Une vraie démarche « provinciale » à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole.



Les affaires marchent et ses bureaux situés au Centre d’Affaire à Kaweni attestent de bons résultats bien qu'à Mayotte, comme ailleurs, la crise du Covid a été longue et difficile pour l’entreprise, difficultés reconduites ces dernières semaines, avec les crises sociales qui impactent l'île actuellement.



Un voyage vers l'adhésion au CEDIV TRAVEL, une famille professionnelle accueillante Elle décide d’ajouter un volet « Loisirs » et pour y répondre plus directement elle crée Clic Voyages pour commercialiser des vols pour des voyages privés certes mais également des forfaits vacances dans les destinations proches de l’hémisphère Austral et de de l’Océan Indien, en France et dans les principales destinations touristiques autour du Monde.



Elle décide au cours de l’IFTM 2023 de rejoindre le CEDIV Travel pour doter son entreprise des outils modernes de ventes, de gestion et d’administration que propose le groupement.

Bien consciente que l’activité Tourisme est un complément rémunérateur indispensable à la consolidation financière de ses résultats, elle organise son entreprise pour intégrer de façon harmonieuse et cohérente cette nouvelle activité.



Témoignage :

« Mon arrivée au CEDIV c’est d’abord une rencontre, celle avec Adriana qui m’a écouté, rassuré, conseillé, encouragé et surtout accompagné dans mes démarches complexes. Depuis mon adhésion et mes premières approches auprès de la communauté à travers les Chats et les Visio-adhérents, je suis émue, touchée par tant de sollicitude et de chaleur humaine.

J’étais loin, seule, isolée et j’ai enfin trouvé un environnement professionnel qui me correspond.

Je sens bien qu’avec le temps, le CEDIV Travel deviendra rapidement une famille de cœur. »



Bienvenue à Céline et à son exotique point de vente Maoré.





