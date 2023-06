Mer et Soleil. Bon sang ne saurait mentir !

Ça commence de l’autre côté de la Méditerranée quand Youcef Kacedali, cadre chez Air Algérie est affecté à Lille en qualité de délégué régional pour le Nord de la France. Le Nord… comme dirait Michel Galabru dans les Ch’tis… Pour un fils du soleil c’est un vrai défi !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 23 Juin 2023

Le choix de la proximité Agence Mer & Soleil © Cediv Travel

La région rassemble un grand nombre de ses coréligionnaires et la compagnie nationale algérienne choisit de jouer la proximité avec cette clientèle d’ouvriers émigrés qui ont besoin de revenir fréquemment au Bled dès que leurs petites économies le permettent.



A Lille, il dirige l’agence et son secteur commercial grâce à sa formation en gestion commerciale et finances.



Les années passent et chemin faisant, il apprend et comprend parfaitement comment fonctionne ce marché particulier; ses critères et ses habitudes. Une clientèle « captive » que l’on nomme à l’époque TRE (Travailleurs Émigrés).



Plus tard, les agences qui se sont investi dans cette activité spécifique sont dénommées «Agences Ethniques».

Le moment de sauter le pas Agence Mer & Soleil © Cediv Travel

Un jour Youcef saute le pas et décide de fonder sa propre agence avec l’aide de son fils Yacine, diplômé d'anglais qui a effectué plusieurs stages dans différentes agences de voyages lilloises.



Il la baptise « Mer et Soleil » et l’installe à Roubaix. Une martingale gagnante quand on a vu le jour sur la rive sud de la Mare Nostrum d’une part et que d’autre part on sait où se trouve la plus importante concentration de travailleurs émigrés dans la région des Hauts de France.



Mahfoud, le beau-frère, ingénieur commercial rejoint l’agence et l'équipe commence à se former.



Puis c’est au tour de Djawed qui, après des études universitaires en économie et management complétées par un Master en Relation Publique (relation presse) et des expériences en tant que chargé de communication au Salon du Livre de Paris puis comme chef de projet web au ministère de l'écologie de rejoindre l’agence.



Au sein de cette entreprise familiale d'emblée est inculqué le respect du travail, des clients, des horaires et de soi-même.



A cette école de la vie, il ne suffit pas de parler. Il faut faire et prouver, montrer de quoi l’on est capable et démontrer que dans son travail on apporte à son entreprise, à sa famille, les meilleures réponses.



Yacine, Mahfoud et Djawed apprennent très vite de cette relation à la clientèle ethnique fidèle à leur agence. Ils mesurent combien un service personnalisé, le grand dévouement dont il faut savoir faire preuve envers ces personnes qui souvent ont besoin d’aide, d’informations, de conseils est déterminant voire primordial pour gagner leur respect et leur fidélité.



Ils découvrent ce que leur père appelle « le salaire de la confiance ».



Son expérience et sa bienveillance ne sont jamais très loin pour un conseil, un avis déterminant voire une décision importante concernant la bonne marche de l’entreprise.

Se démarquer et développer sa notoriété Agence Mer & Soleil © Cediv Travel

Les affaires marchent bien depuis 15 ans mais les jeunes considèrent qu’il manque encore quelque chose à « Mer et Soleil »… Se démarquer un peu de leur image de spécialiste de la billetterie et développer leur notoriété pour séduire une clientèle de proximité grâce à d’autres d’activités liées au Tourisme en proposant tous types de voyage :



● Séjours en club, circuits, Week-end ,

● Vols secs toutes destinations,

● Traversées maritimes

● Voyages d'affaires, Incentives.



Djawed commence à lier des contacts avec certains professionnels de la région pour développer le côté loisirs. Sympathie aidant, des confrères lui conseillent un jour de prendre contact avec la présidente d’un groupement d’indépendants, le CEDIV qui pourrait accueillir « Mer et Soleil » parmi ses adhérents.



La deuxième tentative est la bonne et voici nos compères embarqués dans une nouvelle aventure.



Ils sont comme le fondateur, profondément indépendants et cherchent avec obstination une solution, une ouverture…



Que ces valeurs sont appréciées au sein du CEDIV, groupement d’entreprises indépendantes de petites tailles, où les propriétaires exercent leur métier avec un engagement total et ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts pour faire marcher et fructifier leurs affaires.



Ils emmènent très vite leurs façons de voir les choses, leurs sensibilités au monde moderne et à toutes les nouvelles technologies de l’information et du commerce.

Internet s’intègre au quotidien de l’entreprise Agence Mer & Soleil © Cediv Travel

C’est ainsi qu’Internet fait de plus en plus son entrée dans le quotidien de l’entreprise.



Certains outils du groupement comme le « CEDIV AIR » outil de réservation, de distribution et d’émission de billets est rapidement adopté et le comparateur NOÉ sont d’une aide précieuse pour le conseil et la vente ponctuelle de forfaits-vacances.



Il y a trois ans, la tentative se solde par un succès.



Les premiers forfaits sont réservés grâce aux nouveaux outils mis en place, les premiers retour-clients sont là et les particularités de cette activité sont intégrées au fil des semaines.



Plus complexes, chronophage et parfois moins intéressantes sur le plan économique, ils constatent cependant que cet apport complémentaire apporte une contribution financière leur permettant d’améliorer leurs résultats.



Dès lors, une question revient souvent : « Le Tourisme nous permet d’étoffer notre activité, de conquérir de nouveaux clients, d’atteindre une nouvelle dimension et de mieux nous intégrer dans le tissu économique local, sommes-nous prêts à sauter le pas et ouvrir un second point de vente ? »

Saisir les opportunités Agence Mer & Soleil © Cediv Travel

Comme en réponse à cette interrogation survient, pendant la pandémie, un événement, une opportunité qui va accélérer cette réflexion. Les trois mousquetaires apprennent qu’Air Algérie ferme son agence du centre-ville à Lille et son comptoir à l’aéroport de Lille Lesquin.



Agiles et réactifs comme le sont de vrais indépendants, les voilà en recherche d’un local dans la capitale des Hauts-de-France.



Ce sera au 140 rue du Molinel, à deux pas de la Grand Place, à la limite du Vieux Lille.



Une agence claire et bien agencée. Pour le moment la vitrine est toujours orientée vers l’activité de billetterie pour la clientèle orpheline du départ d’Air Algérie et ma foi, ils se félicitent d’avoir décidé de cet investissement au bon moment.



La phase deux de cette nouvelle implantation est en préparation : ajouter le Tourisme et leur faire-savoir en la matière pour vendre de beaux forfaits « Sur Mesure » ou « À la Carte » et renforcer leurs liens commerciaux avec leurs partenaires Tour-Opérateurs.

Des idées plein la tête Lille est une métropole dynamique avec une bonne clientèle qui voyage régulièrement pendant ses loisirs.



Très engagés et très concernés, ils déploient tous leurs efforts pour réussir ce nouveau challenge et faire de leur nouveau point de vente une agence qui compte dans leur zone de chalandise.



Si rien ne vient perturber la saison, ce devrait être un lancement réussi et rentable. Croisons les doigts et comme on dit chez les Maghrébins… Inch’Allah.

Cette équipe caresse un projet encore plus novateur, dynamique et ambitieux. Créer à Lille un concept-store où, dans un environnement agréable, on viendrait s’évader mais Chuuuut ... nous n'en dirons pas plus !



D’une même voix ils s’expriment : « Quand on est bien quelque part, lorsqu’on se sent à l’aise, la parole se libère, le comportement et l’esprit sont plus propices au commerce »



Rêvons une seconde avec tous les trois et souhaitons à cette sympathique équipe de Cédiviens succès et réussite pour atteindre leurs objectifs tout en conservant leurs sourires ravageurs.



Haut les cœurs, bon sang ne saurait mentir !



