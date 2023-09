Olivier Raymond - Les Voyages du Zèbre

Pour ceux qui connaissent le sens exact de l’expression “drôle de zèbre” (un individu quelque peu bizarre et inquiétant), je répondrai “faux”. Intéressez-vous plutôt à l’utilisation qu’en font les psychologues de l’enfance quand il s’agit de qualifier un sujet particulièrement doué voire surdoué… et c’est peut-être consciemment ou inconsciemment ce que voulait lui dire son père quand il le qualifiait ainsi ?

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 15 Septembre 2023

Spécialiste des voyages pour enfants Avoir repris cette expression dans la raison sociale de son entreprise , c’est lui rendre hommage et certainement autre chose de plus personnel encore ! Mais pour ce spécialiste des voyages pour enfants, le zèbre est symbolique. Animal familier pour les jeunes enfants c’est également, pour les plus grands, un animal emblématique de l’Afrique qui inspire la savane, les camps dans la nature, l’aventure. Tout le monde y trouve son compte.



La passion du voyage et l’humain Dès les premiers échanges avec Olivier Raymond, ce passionné de voyages, on comprend vite qu’il a souhaité très rapidement dépasser le train-train quotidien de voyages classiques et traditionnels pour jeunes.



Il lui semble que la vraie expérience d’ouverture sur le Monde est de se frotter aux réalités d’autres pays et à celles des enfants et des hommes qui y habitent et y vivent parfois dans des conditions difficilement imaginables. Ainsi germent dans son esprit des projets sérieux, de Tourisme Solidaire et Responsable impliquants et responsables aux quatre coins de la planète.



“Il y a des tas de gens qui font des choses sympa” alors je me suis lancé sur des projets participatifs au Népal, au Brésil, au Vietnam et aux Philippines”.



Et de poursuivre: “J’aime le CEDIV sa bienveillance, son empathie, l’entraide qui existe dans ce groupement et l’intérêt pour les autres qui émane de sa présidente. À l'époque, j'ai été très sensible à l’action menée par le groupement à Madagascar. Et d’ajouter “le tourisme c’est la rencontre avec les autres” et de citer Malraux, St Ex et même Jean-Pierre Nadir, influenceur, avant l’heure, de talent dans l'industrie du Tourisme.



Il essaie de mettre en situation des ados dans le cadre de projets participatifs pour les aider à s’ouvrir aux autres, développer leur tolérance, essayer de démontrer par l’expérience que la compréhension mutuelle apaise les tensions et peut éviter les conflits . En développant leur libre arbitre il les prépare à se battre contre un “Tourisme Bashing“ primaire stupide et partisan.



Depuis plus de 30 ans, le Zèbre organise des colonies de vacances Depuis 1989 dans l’associatif il créé sa propre entreprise en 2003 “Les Vacances du Zèbre” (déjà tout un programme) pour des séjours-vacances réservées et organisées exclusivement aux jeunes (enfants et ados)



En 2005, il propose un premier séjour participatif à Punta Negra au Sud de Rio de Janeiro au Brésil. Et depuis, il n’arrête pas: Vietnam, Népal, Pérou, Philippines où il construit 5 écoles. Il décrit ses voyages constitués de 10 jours de travail collaboratif et de 10 jours de tourisme comme des cercles vertueux où les jeunes apprennent, partagent et reviennent avec de vrais récits.



Des Philippines à la Corse, du Machu Picchu à Chamonix... Depuis plus de 30 ans, Le Zèbre organise des colonies de vacances et des séjours jeunes adultes pour donner aux 4-25 ans le goût du voyage !



Les Voyages du Zèbre ont un nouveau site grand public



Succès sur toute la ligne et ses clients les Comités d’Entreprises en redemandent.



Mais l’environnement règlementaire et juridique est de plus en plus contraignant et l’encadrement des jeunes de plus en plus compliqué avec l'évolution des mentalités et des rapports parents/enfants/enseignants/encadrement.



C’est la raison pour laquelle ,sans lâcher la rampe, il opte en 2023 pour la diversification d’activité et fort de ses expériences dans de nombreux pays veut mettre son expérience et celles de ses collaborateurs au service du grand public.



Les Voyages du Zèbre se dote d’un site internet



Rendez-vous à la fin de l’année !

Un tour sur leur site internet est édifiant et permet de comprendre ce qui fait l’originalité de l’offre www.le-zebre.com/notre-conception-des-sejours-de-vacances-enfant-ado Succès sur toute la ligne et ses clients les Comités d’Entreprises en redemandent.Mais l’environnement règlementaire et juridique est de plus en plus contraignant et l’encadrement des jeunes de plus en plus compliqué avec l'évolution des mentalités et des rapports parents/enfants/enseignants/encadrement.C’est la raison pour laquelle ,sans lâcher la rampe, il opte en 2023 pour la diversification d’activité et fort de ses expériences dans de nombreux pays veut mettre son expérience et celles de ses collaborateurs au service du grand public.Les Voyages du Zèbre se dote d’un site internet cediv.travel/cediv/cediv-detail-agence/209 et commence à recruter de la clientèle sur le web.Rendez-vous à la fin de l’année !

Lu 183 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Mer et Soleil. Bon sang ne saurait mentir ! Horizon Voyages un an après Seychelles Attitude : le voyage de vos rêves sur-mesure