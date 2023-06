Seychelles Attitude : le voyage de vos rêves sur-mesure

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Vendredi 9 Juin 2023

Agence Seychelles Attitude © Cediv Travel

Quand on parle des Seychelles avec Aurélie on sent de suite son amour, sa passion pour sa terre natale où se mêlent souvenirs d’enfance, une très grande expérience professionnelle et une sincère empathie à la fois pour les visiteurs et les natifs.



On ressent également dans ses propos et sa petite pointe d’accent la sympathique nonchalance de cet archipel béni des Dieux.



Bien loin de son premier métier qui diplôme de mécanique en poche était de vendre des voitures mais de cette expérience elle retient le sérieux de la relation client et la confiance comme élément déterminant dans toute activité commerciale.



Elle débarque étudiante en France mais continue à avoir sa famille, ses amis et maintenant ses relations professionnelles aux Seychelles et chaque année en famille elle reprend le chemin de Mahé sa ville natale.



Son métier, elle le conçoit comme un mélange d’écoute attentive, d’expertise et d’un sens très accompli du service.



Elle le dit elle-même, Seychelles Attitude, sa société Online qui s’appuie également sur un point de vente physique traditionnel (Provence Evasion - Adhérent CEDIV) c’est du «Cousu-Main» résultant d’une demande très qualifiée.

Une équipe Seychelloise passionnée pour votre voyage aux Seychelles. Agence Seychelles Attitude © Cediv Travel

Grâce à la complicité avec son partenaire local qu’elle qualifie comme un autre «moi» un accompagnement permanent de ses clients dès leur descente d’avion et pendant tout leur séjour dans l’archipel. présence discrète mais permanente et service de conciergerie efficace pour satisfaire toutes envies voire même les caprices pour une expérience client réussie sur toute la ligne.



Certains ont bien tenté de lui faire miroiter les bienfaits d’une croissance soutenue ! A quoi bon répond-elle, moi ce qui m’intéresse c’est que mes clients soient bien, heureux et toujours rassurés de nous avoir à leur côté. Cela prend du temps, de l’énergie mais est tellement gratifiant et nous confirme au quotidien que nous avons fait les bon choix.

Des séjours riches d’expériences uniques. Authentiques. Agence Seychelles Attitude © Cediv Travel

Dans une destination très concernée par les problèmes environnementaux et l’impact du tourisme sur le milieu, fragile et unique il faut raison garder et administrer son activité de manière lucide et responsable. Elle aime tant ses Seychelles qu’on peut lui faire confiance de ce côté là. La population reste consciente et attentive, le gouvernement également et nombre de fondations privées concourent à cette protection.



Elle mène également un combat intéressant pour rendre la destination accessible en privilégiant des vacances au plus près des habitants qui sont «gentils et ouverts» des vacances un peu hors de sentiers battus avec un bon road-book dans le carnet de voyages contenant de bonnes adresses et quelques bons tuyaux (petits restaurants- jolies criques pour la baignade- commerces intéressants - un pêcheur qui vous emmène en balade au coucher du soleil…).



L’aérien reste le talon d’Achille de la destination mais avec le concours d’Emirates, de Qatar, d’Etihad et de Turkish Airlines elle dispose d’une, offre complémentaire à celle d’Air France/Air Seychelles qu’elle qualifie elle-même de suffisante.



Les demandes sont traitées avec la meilleure attention et avec la plus grande célérité (devis sous 48 ou 72 heures) et rappel téléphonique dans les 24 heures suivant la demande sur le site



Son savoir-faire: 90% de clients satisfaits !

Le bouche à oreille fonctionne magnifiquement et elle est au service des agences de voyages qui recherchent sur la destination un opérateur de confiance impliqué et responsable ayant les même objectifs à savoir ramener de ces îles des visiteurs heureux et satisfaits c’est ce qu’on pourrait qualifier de Seychelles Attitude.

