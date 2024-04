VOYAGES BENTZ



Rédigé par Richard SOUBIELLE le Lundi 22 Avril 2024

Ils ouvrent trois agences qui rejoignent le CEDIV TRAVEL Carine et Régis Bentz sont frère et sœur et à la tête d’une entreprise de transport fondée, après-guerre, par leur arrière-grand-père dont ils héritent de leurs parents il y à 15 ans.



En développant leur activité d’Autocariste, ils optent pour la création d'agences de voyages (Voyages BENTZ) dans leur région de Moselle afin d’insuffler à leur entreprise une vraie dynamique autour du Tourisme.

Leurs affaires sont prospères et malgré la période difficile que fut celle du Covid, ils notent une progression remarquable de l'activité Agences de voyages et décident de privilégier la croissance organique de leurs affaires.

Encouragés par des résultats remarquables, ils font en 2023 l’acquisition de 3 nouvelles agences. Le groupe compte aujourd’hui 180 collaborateurs.







Voyages BENTZ dispose également d’un site internet développé par le CEDIV Travel



L’enseigne s’affirme comme un acteur majeur, un pôle d'expertise dans les domaines du Transport Aérien, des Vacances à forfait ou sur mesure, des Croisières et bien entendu du Tourisme en Autocar.

Voyages BENTZ c’est aujourd’hui 6 agences de voyages dont une installée dans un centre commercial avec un concept d’open-space. Une expérience novatrice dont ils attendent beaucoup et qui s’appuie sur leur solide notoriété dans leur zone de chalandise.Voyages BENTZ dispose également d’un site internet développé par le CEDIV Travel www.voyages-bentz.fr L’enseigne s’affirme comme un acteur majeur, un pôle d'expertise dans les domaines du Transport Aérien, des Vacances à forfait ou sur mesure, des Croisières et bien entendu du Tourisme en Autocar.

Ils choisissent d’adhérer au CEDIV Travel afin de pouvoir bénéficier de tous les avantages que propose le groupement, tout en restant indépendant.



Témoignage : "La force de ce réseau est de nous permettre de profiter d'une aide constante de la part des équipes sur toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer au quotidien, mais également d’utiliser un panel d’outils fiables et modernes pour progresser dans nos ventes.

Nous participons régulièrement à des formations sur différentes solutions technologiques, applications et production de partenaires privilégiés qui facilitent les réservations, les ventes et le développement de nos affaires. Les conseils, le contact personnalisé et le professionnalisme du CEDIV Travel nous permettent de gagner en efficacité chaque jour."



- Carine BENTZ



Le CEDIV Travel est fier d’avoir dans cette région de l’Est de la France un partenaire d’une telle qualité animé par un esprit volontaire, rigoureux et déterminé.

Magnifique fusion entre la force d’un groupe et la liberté d’un indépendant qui s’appuie sur la devise du réseau : "Seul on va vite, ensemble on va plus loin"



Lu 129 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Evasion - Artisan Voyagiste – GUILHERAND-GRANGES Mayotte Evasion – Clic Voyages Kit Voyages - Des voyages à votre mesure