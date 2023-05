Votre Voyage de Noces, la cagnotte qui fait voyager !

Rédigé par Richard SOUBIELLE le Mercredi 10 Mai 2023

Développer le marché des Voyages de Noces © Votre Voyage de Noces



Quand Fred et Isabelle se marient, ils sont déjà agents de voyages dans les Hauts de France où ils ont fondé La Girafe Voyages à St-Omer, un spécialiste du Voyage Sur-Mesure. Comme de bien entendu, ils pensent « utile » et souhaite faire financer leur projet de voyage de noces par leur famille et leurs amis et mettent en place une cagnotte « Lune de miel ». Leur voyage se passe super bien et ils en reviennent hyper contents. Fin de l’acte 1.



Acte 2

Plusieurs mois se passent et ce retour d’expérience très personnel les inspire. Une question légitime s’impose à ces commerçants-entrepreneurs : « Comment faire pour développer ce marché des Voyages de Noces ? » (qui représente en France la bagatelle d’un volume d’affaires de 1,4 Milliards d’Euro par an).



Objectif : Développer les ventes dans leur agence et améliorer les résultats de leur entreprise ? Il faut dire qu’ils sont déjà en tant que professionnels très à l’écoute de tous ceux qui viennent leur rendre visite. En bons « Ch’tis » ils savent que rien n’est mieux pour être à l’aise que de se rencontrer devant un bon café. Grâce à cet état d’esprit, Isabelle, Gwen et leurs collaborateurs ont déjà conquis de nombreux visiteurs et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! Ils sont convaincus qu’un outil adapté à cette activité serait bien accueilli par leurs collègues professionnels et planchent sur le concept.

Une bonne idée n’est jamais perdue

Nous sommes en 2020. Lancement en pleine pandémie. Le temps récupéré pour cause d’inactivité forcée est investi dans le peaufinage du projet, de son site grand public et de la structuration administrative et juridique de la nouvelle activité.



Création du site : Votre Voyage de Noces



Concept : création sur internet, d’une cagnotte en ligne dans le but de collecter des fonds pour réaliser un voyage en faveur de jeunes mariés nommément désignés.



Comment ça marche ?

Les jeunes mariés découvrent Votre Voyages de Noces grâce à une agence de voyages partenaire, ou par le référencement sur internet.

Ils ouvrent un espace personnel sur le site et après inscription, ils obtiennent un code permettant d’accéder à leur liste.



Dans cette cagnotte personnalisée, le voyage (destination, programme et budget) est proposé, sous forme de liste de cadeaux illustrant le voyage.



Les personnes souhaitant y participer achètent des cadeaux tels que : transport, nuitées d’hébergement, repas au restaurant, sorties en journée ou en soirée, activités diverses et variées… Tout est imaginable ! Leurs dons alimentent un compte chez « Votre Voyage de Noces » qui reversera à l’agence organisatrice désignée par les mariés (partenaire) les fonds collectés déduction faite des frais de création et de gestion par Votre Voyage de Noces et son établissement de paiement (4,9%)*. *pourcentages sur le prix total des dons.

Un système sérieux, simple, sûr, très opérationnel et 100% français Isa et Fred © Votre Voyage de Noces



Cette activité n’était pas sans contraintes. il faut déjà passer le cap de la tolérance accordée par la puissante Fédération bancaire française qui accepte l’activité pouvant être assimilée à une concurrence déloyale d’où statut légal, certification et autorisations. Un contrat tripartite est établi qui lie les jeunes mariés, la société « Votre voyages de Noces » et l’agence partenaire.



Le rôle d’intermédiaire pratiquée par une société de financement participatif est contrôlé par un organisme adossé à la Banque de France (ACPR). Un système sérieux, simple, sûr, très opérationnel et 100% français.



L’affaire démarre fort et nombre d’agences intéressées par le concept prennent contact et souhaitent nouer un partenariat avec la plateforme (environ 200 à ce jour). C’est la raison pour laquelle le site est en train d’être repensé et une nouvelle version verra le jour en juillet prochain, complétée en septembre par une application sur téléphone.



Les agences de voyages ont bien compris tout l’avantage qu’elles pouvaient tirer de cet outil exclusif :



● Une augmentation de leur volume d’affaires et de leurs marges



● Un partenariat, sans besoin de s’abonner, de payer un droit d’entrée (VVN se rémunère sur la redevance)



● Mise en avant du site et partage facile créent rapidement une notoriété et augmentent les contacts et le trafic clientèle sur le point de vente partenaire.

En route vers le futur © Votre Voyage de Noces

« Votre Voyage de Noces » complète l’attractivité de son concept en intégrant à son site la création d’un espace personnel qui permet :



● De récupérer les messages des donateurs



● D’avoir un listing détaillé avec contacts



● De partager des photos et vidéos réalisées pendant le voyage, grâce à la future application… pratique pour les remerciements !



Le CEDIV est fier de compter parmi ses adhérents des professionnels créatifs, qui osent et réussissent à élargir le spectre des activités traditionnelles d’une agence de voyages.



Encore un bel exemple de la devise du groupement « Seul on va vite, ensemble on va loin ».

