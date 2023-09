Bon plan SNCF : Découvrez l'offre inédite valable 2 jours !

La SNCF ne compte pas s'arrêter là. Avec l'ambition d'augmenter son offre de OUIGO, elle prévoit de faire circuler davantage de trains d’ici 2030,. Ces rames, après une rénovation "à mi-vie", rejoindront l'offre OUIGO, offrant ainsi plus de sièges, un espace plus convivial et même la possibilité d'accueillir des vélos. De plus, la SNCF envisage de multiplier les destinations desservies, rendant le train encore plus attractif.