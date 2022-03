DITEX 2022 : le CEDIV de retour à Marseille, avec Adriana Minchella

Parlons-nous

Après cette longue interruption due à la crise Covid19 et bien que le CEDIV TRAVEL ait entretenu avec ses adhérents un rendez-vous hebdomadaire «», organisé de multiples viso-conférences (plus de 100 ) et même une convention virtuelle (la première du genre) nous considérons que l’envie et le besoin de se retrouver physiquement est le témoignage de la solidarité et de l’esprit d’entreprendre qui animent notre groupement.Malgré le climat anxiogène de la guerre en Ukraine, nous constatons que la reprise est bien là et qu’autant sur la France que sur de nombreuses destinations à l’étranger la demande existe et il faut y répondre avec rapidité, efficacité et précision.D’où la nécessité d’obtenir dans une unité de temps et de lieu le meilleur de l’information.Très heureuse initiative qui de par sa proximité pour les professionnels du Sud de la France fait écho au salon parisien qui se tient de façon quasi concomitante dans la capitale. On reprend de bonnes habitudes et c’est tant mieux !