Délai passeport en 2023 : ce que vous devez savoir

Votre passeport est le précieux sésame qui vous permet de voyager dans le monde. Selon le Henley Passport Index 2023, le document de voyage français est le 6ème le plus puissant du globe puisqu'il permet de voyager sans visa dans 187 pays. Mais que faire s'il venait à expirer ? Quand faut-il le renouveler pour pouvoir continuer à voyager ? On vous explique tout dans ce guide.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 19 Avril 2023

Dans quelles situations faut-il renouveler votre passeport ?



Aussi, il vous suffit de consulter les informations figurant sur votre document de voyage pour connaître cette date. D'un autre côté, si vous comptez bientôt voyager, il est conseillé de commencer les procédures de renouvellement le plus tôt possible.



En effet, pour vous rendre dans certains pays imposant le VISA, le passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois. Pour gagner du temps, pensez à remplir une pré-demande en ligne via le site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres de Séjours) via ce lien

Quels sont les délais requis pour renouveler son passeport en fonction de sa situation ?



20 millions d'euros pour réduire l'attente des Français



Mais rassurez-vous : un plan d'urgence de 20 millions d'euros a été mis en place.



L'enveloppe devrait permettre aux administrations compétentes d'embaucher plus de personnel, mais aussi d'acquérir des nouveaux appareils à empreinte. Ces derniers sont nécessaires au renouvellement du passeport biométrique et des cartes d'identité.



L'objectif est de réduire les délais du renouvellement ou d'obtention du passeport à 30 au lieu de 50 jours selon la Directrice de l'

Quelles sont les démarches à suivre pour renouveler son passeport ?



Combien de temps pour faire un passeport



L'étape suivante consiste à renseigner le motif de votre pré-demande. Une fois renseigné, celui-ci ne pourra plus être modifié. Pour ce qui reste des démarches, vous devez renseigner votre état-civile, votre nationalité, vos coordonnées, payer et valider la pré-demande. N'oubliez pas de conserver celle-ci. Une fois chose faite, il ne vous reste plus qu'à prendre un rendez-vous en mairie.

Quels sont les documents nécessaires pour renouveler son passeport ? À présent, vous devez préparer les documents nécessaires pour ledit rendez-vous. En voici la liste :

Le numéro de la pré-demande en ligne :



• Une photo d'identité

• Un justificatif de domicile

• Un acte de naissance de moins de 3 mois

• Un justificatif de nationalité française si l'acte de naissance est insuffisant

• Le timbre fiscal



Quels sont les frais pour renouveler son passeport ? Pour renouveler le passeport d'un adulte, le prix du timbre fiscal est de 86 euros. Comptez 42 euros pour les mineurs de plus de 15 ans et 17 euros pour les enfants de moins de 14 ans.



Astuces pour accélérer le processus de renouvellement du passeport



► Commander en ligne le



Ce conseil est valable pour les procédures concernant la carte nationale. D'un autre côté, il est recommandé de faire les procédures en ligne par le biais d'une pré-demande. Une fois les documents rassemblés, vous n'aurez qu'à vous rendre en mairie pour finaliser l'opération.

En cas de dépassement, quels sont les risques encourus ? Sans un passeport valide, vous ne pourrez pas voyager, notamment vers les pays qui imposent un visa d'entrée. Cependant, le document de voyage français vous permet de vous rendre dans certains pays même en étant périmé. La loi vous autorise à voyager jusqu'à 5 ans après l'expiration du passeport en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Hongrie, Portugal, Pays-Bas, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Slovénie, et la Suisse.

