Nigloland : Le parc d'attractions à ne pas manquer !

Sia vu le jour, c’est bien grâce à Patrice et Philippe Gélis. Les deux frères, en voyage aux USA en 1980, ont découvert le concept de parc de loisir à billet unique pendant leur visite à Walt Disney World Resort.Dès lors, ils étaient convaincus qu’ils devraient investir dans un tel projet à leur retour en France.Leur père les encourage et les incite à aller explorer le Parc Merveilleux au Luxembourg. Régional, ce dernier correspondait plus aux aspirations et au budget de la famille de forains. Par la suite, les travaux commencent, et c’est en 1987 que Nigloland ouvre ses portes à Dolancourt, dans l’Aube, avec 7 attractions, une crêperie et un grill.Ce parc, qui a pris pour emblème un hérisson, n’a pas cessé d’évoluer depuis. Les attractions se sont multipliées, et en 1992, il s’est transformé en un parc à thème pour ne pas chavirer face à l’ouverture du mastodonte, Eurodisney. En 2005, il élargit son offre, se dote d’un hôtel et propose des séjours aux visiteurs.Ainsi, les frères ne se sont jamais endormis sur leurs lauriers et ils visent toujours à rendre les prestations et les installations plus attractives. En 2023, ils étaient fiers de voir Nigloland classé 3ème parc d’attractions en Europe , en termes de nombre de visites.