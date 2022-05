Retrouvez les informations sur la météo à Phuket

La température est élevée tout au long de l’année. En fait, les températures maximales moyennes ne descendent jamais au-dessous de 31 °C. Cependant, de décembre à mars, l’humidité est légèrement inférieure.Tout au long de l’année, les journées sont souvent très chaudes avec des pics de 36/37 °C. La nuit, de décembre à mars, la température peut aller au-dessous de 20 °C, bien que légèrement.De février à avril, avant l’arrivée de la mousson, il y a une légère augmentation de la température. Ce qui fait que les mois de mars et avril sont généralement les mois les plus chauds de l’année. Pendant les années d’El Niño, comme en 1998 et 2016, la période sèche est particulièrement chaude. Entre mars et mai, le climat est correct. La température monte jusqu’à 33 °C et il pleut en mai 361 mm. Entre les mois de juin et de septembre, le climat n’est pas favorable. Il fait par exemple 32 °C comme température maximale en août.En octobre, le climat est mauvais dans certaines localités de Phuket. Pour les débuts de soirée, la température est en moyenne de 30 °C et il pleut environ 402 mm chaque mois.De novembre à décembre, le climat peut ne pas être favorable, mais reste correct la majorité du temps. La température record ce mois est de 33 °C et il pleut environ 2 jours sur 3. Entre les mois de janvier et février, le climat est favorable. En moyenne, le matin, il fait 26 °C.