Ascension 2024, on fait le pont !

Dans lase réfère à l'événement où, après sa résurrection, est monté au ciel en présence de ses disciples. Cet événement est survenu, le jour de Pâques. La description la plus détaillée de l'Ascension se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc. Il raconte comment, après avoir parlé à ses disciples, Jésus s'est élevé dans les airs et une nuée l'a caché à leurs yeux. Des messagers célestes ont alors annoncé aux disciples que Jésus reviendrait un jour de la même manière.Théologiquement parlant,. Elle symbolise aussi l'élévation de Jésus à un statut royal et seigneurial sur l'univers. En outre, elle anticipe la venue du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, qui est célébrée dix jours après l'Ascension.L'Ascension est célébrée comme une. La date exacte varie chaque année car elle dépend de la date de Pâques . Au-delà de sa signification historique et théologique, l'Ascension est également perçue par de nombreux chrétiens comme un, représentant la promesse que les croyants rejoindront un jour Jésus Christ au ciel.