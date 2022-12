À l’exception de la pyramide de Khéops, les merveilles du monde antique ne sont plus qu'un récit lointain. Mais, nous pouvons énumérer d'autres créations plus modernes, mais tout aussi spectaculaires.Dans le cadre du travail mené par la New Seven Wonders Foundation, un sondage populaire comportant 21 sites a été proposé en 2007 pour sélectionner les 7 nouvelles merveilles du monde. Les résultats du vote ont désigné la sublime Petra en Jordanie, le Colosseo romain, la Muraille de Chine mais aussi le Machu Picchu au Pérou. Les internautes ont également choisi le somptueux Taj Mahal construit par Chah Djahan pour témoigner son amour à Mumtaz Mahal ainsi que le Christ rédempteur et la cité de Chichén Itzá au Mexique pour figurer parmi les merveilles du monde moderne. Par ailleurs, cette antique cité maya figure au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988.