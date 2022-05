Elections APST : pourquoi Adriana Minchella (Cediv) veut-elle se représenter ?

TourMaG.com - Dans le secteur tout le monde se connait et parfois les détracteurs de l'ASPT évoquent la "politique des copains"...



Adriana Minchella : Il faut aller au-delà de la politique des copains ! Il faut sauver notre caisse de garantie. Nous ne sommes pas un club mais une structure que nous devons sauver ! Il faut appliquer les mêmes règles à tout le monde.



La caisse de solidarité ne peut fonctionner que s'il n'y a pas de distorsion de solidarité.



Et puis, lorsque les entreprises ont des difficultés, il faut qu'elles le disent pour qu'on les accompagne et pour les sortir de l'ornière. Nous ne pouvons pas les laisser dans l'ignorance de ce que leur risque peut provoquer.



L'APST doit avoir un rôle d'accompagnement. Je crois que nous ne l'avons pas assez expliqué et mis en pratique.



TourMaG.com - La réforme des statuts pour transformer l'APST est-elle nécessaire ?



Adriana Minchella : J'ai œuvré pour que l'APST se réforme. Nous sommes déjà dans le monde d'après, nous ne pouvions laisser les choses en l'état.



Mais il faut que tout le monde se réforme, l'ensemble de la profession. Il faut que nos distributeurs comprennent qu'il y a des règles et elles doivent être identiques à tout le monde.



Nous ne pouvons pas faire des règles pour les petits et des règles pour les plus gros. Il faut que tout le monde soit conscient que demain nous pourrions ne plus avoir d'APST.



C'est vrai qu'il y a d'autres garants, mais pour les petits ce sera plus difficile de se contre-garantir que pour un acteur important qui a des soutiens financiers.



Idem pour les nouveaux entrants !