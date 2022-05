APST : de nouvelles élections programmées fin juin

Suite au vote des nouveaux statuts de l’APST par ses adhérents le 16 mars 2022 et à leur approbation le 8 avril 2022 par le Ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le Secrétaire d'Etat chargé du tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne,En effet le Conseil d'administration, le Bureau et le Comité des régions vont devoir démissionner etAinsi, depuisainsi que pour les fonctions de délégués régionaux.