Idées pour un week-end en amoureux mêlant aventure et romantisme

En France, les lieux romantiques qui comblent le besoin d’aventure de votre couple sont nombreux. Découvrez notre sélection des meilleures destinations pour unLes multiples facettes du Verdon vous garantissent uninoubliable. Vous pourrez profiter d’un pique-nique serein au bord du plus grand canyon d’Europe, comme vous pourrez emprunter un canoé pour aller à la découverte de grottes cachées.Le cadre, à la nature généreuse, vous donne aussi la possibilité de découvrir les Gorges du Verdon en van. Les couples, privilégiant une mobilité verte, feront de longues balades à cheval le long des rivières aux eaux étincelantes. Sachez, enfin, que vous pouvez également explorer des villages médiévaux, main dans la main.Profitez de votre évasion en amoureux pour aller à la rencontre des propriétaires des célèbres vignobles nantais et faire des expériences gustatives uniques en goûtant aux vins locaux.L’escapade dans la capitale du Pays de la Loire sera aussi l’occasion de vivre de sensations fortes en optant pour une virée en quad afin de découvrir cette région du Grand-Ouest de la France.Enfin, côté hébergement, Nantes vous offre un large choix d’hôtels prestigieux, de love rooms avec sauna ou jacuzzi privatifs et de camping adaptés à unEn été comme en hiver, Chamonix passe de son manteau blanc à sa robe verte pour vous offrir une parenthèse enchanteresse. Dans ce cadre idyllique, créé par des sommets majestueux, vous aurez diverses options d’activités en couple : randonnées, ski, balades en chiens de traîneau, vol en parapente…Après l’effort, sirotez, le regard complice, un cocktail sur une terrasse ensoleillée avec vue sur le Mont-blanc ou bien délectez-vous d’un dîner romantique au coin d’une cheminée.Pour un décor naturel totalement différent, vous avez Biarritz et son océan en toile de fond. Là-bas, les activités à sensation se multiplient. Entre le tour en jet-ski, le vol en montgolfière et le, vous aurez l’embarras du choix.Vous pouvez également prendre un vélo et arpenter une partie de la Vélodyssée et choisir de vous arrêter au moment du coucher du soleil pour admirer un panorama à couper le souffle.Par ailleurs, si vous souhaitez retrouver une harmonie intérieure avec votre moitié, de nombreux organismes proposent des séjours combinant surf et yoga.Si vous pensiez que Paname, de par son cadre urbain, n’est pas la destination idéale pour un séjour en amoureux qui sort des sentiers battus, détrompez vous !En effet, Paris offre un nombre faramineux d’activités qui peuvent raviver la flamme de votre couple. Commencez par un tour dans la ville de l’amour en voiture de collection ou en side-car, puis prenez de la hauteur età bord du Ballon Generali. Vous pouvez aussi vivre une expérience relaxante inouïe à deux, au 13ème arrondissement, en essayant la flottaison avec isolation sensorielle.En plus des nombreuses autres aventures qui vous attendent dans la capitale, n’oubliez pas que la Ville Lumière compte de nombreux palaces et hébergements d’un romantisme indéniable.