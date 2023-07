Les incontournables de Bilbao : une ville d'art, d'histoire et de saveurs

Le quartier historique de la ville, appelé “ casco viejo ”, permet aux visiteurs de découvrir un patrimoine historique unique. L’ancien centre de l’activité portuaire de la ville est encore aujourd’hui le quartier le plus commercial et touristique, grâce à ses nombreux monuments typiques basques.



Plongez dans le quartier médiéval avec Las Siete Calles. Ces 7 rues piétonnes du centre sont célèbres car elles font partie des plus anciennes du centre ville. Elles sont ombragées en été, pour le plus grand bonheur des passants.



Au cœur de la vieille ville, vous trouverez également de somptueux monuments historiques comme la cathédrale de Santiago, de style néogothique, qui s’impose dans le paysage local.



La typique ville espagnole qu’est Bilbao ne pouvait se passer d’une impressionnante place, la Plaza Nueva. Cette place fermée et ses multiples arches regroupe de nombreux bars, cafés et restaurants pour le plus grand plaisir des gourmands.



Le casco viejo saura vous surprendre avec ses constructions traditionnelles, ses façades colorées, dans les tons rouge et vert (semblables au Pays Basque français). Ces façades donnent un charme unique à la ville, et promettent un dépaysement complet. Perdez-vous dans les ruelles et les passages de la ville, et laissez-vous emporter par la culture locale.