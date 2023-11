Madrid, à la conquête de la capitale espagnole

Guernica

La capitale espagnole, grâce à sa riche histoire, dispose d’unet de nombreux lieux que vous devez absolument visiter au cours de votre séjour.Le Musée du Prado , l’un des musées les plus grands et les plus célèbres du monde, se trouve au cœur de cette capitale espagnole. Ce musée se distingue par son(des œuvres d’origine espagnole, française, allemande, italienne ou encore flamande) dont la confections se trouve entre le XIVe et le XIXe siècle et qui sont collectionnées par les Habsbourg et les Bourbons. On y retrouve notamment les œuvres de Francisco de Goya, Diego Vélasquez ou encore Jérôme Bosch.L’autre grand musée de la ville est le, nommé en l’honneur de Sophie de Grèce, épouse de Juan Carlos Ier, et mère du roi actuel, Felipe VI. Cehéberge l’une des toiles les plus célèbres du monde,, de Pablo Picasso.L’Espagne est un pays où la royauté est en place. Il est donc impossible de visiter la capitale sans vous rendre au. Résidence officielle des rois d’Espagne, ce palais de style baroque est principalement utilisé pour les cérémonies d’Etat. Il s’étend suret dispose de pas moins deC'estAu cœur de la ville, nous vous invitons à vous rendre sur la. Cette immense place est un lieu de rencontre et d’échanges grâce à ses nombreux bars et restaurants installés entre les multiples. Au centre trône lac’est le lieu idéal pour toutes vos sorties entre amis.A deux pas de là, vous trouverez l’une des places les plus connues d’Espagne : laCélèbre pour son horloge qui marque le début des festivités du Nouvel An en Espagne, elle marque également le point kilométrique zéro du pays.Pour une parenthèse au calme et au frais, rendez-vous au, un vaste parc offrant de magnifiques jardins, des sculptures, un lac où l'on peut faire du bateau, et le Palais de Cristal