Minorque, le bijou caché des Baléares révèle ses secrets

, c'est également l'occasion de découvrir. Comment visiter l'île sans se laisser séduire par une cuisine goûteuse et délicieuse ? A quelques kilomètres des côtes de l’ Espagne , impossible de ne pas se laisser tenter.Parmi les spécialités que vous pourrez trouver sur place, découvrez la, une véritable institution sur l'île. On raconte que les membres de la monarchie eux-mêmes viennent à Minorque déguster la Caldereta de langosta. Ceest fabriqué à base d'oignons, de tomates, d'ail et de persil, le tout bouilli et dégusté avec du pain. Ce plat à la particularité de ne se consommer qu'au printemps et en été, car les homards qui servent à la préparation de la recette sont protégés et ne sont capturés qu'en mars et en août. Il s'agit donc d'une sorte de bouillabaisse au homard, raffinée et délicieuse.Pour une petite dose de gourmandise prise sur le pouce, découvrez la. Cette charcuterie se présente sous la forme d'un saucisson de couleur rouge orange vive, dont la texture lui permet d'êtreCet encas peut se manger tel quel, mais il peut également être accompagné deou depour encore plus de gourmandise. C'est l'un des symboles de l'île et un véritable régal pour les papilles.En termes de, Minorque dispose également d'une belle carte. L'un des desserts traditionnels des îles Baléares est, une pâtisserie fermentée et cuite au four très appréciée des touristes. De nombreuses pâtisseries proposent également des, de petits biscuits locaux dont la recette n'a pas changé depuis leur création. Minorque est reconnue pour sa gastronomie, la diversité et la finesse de ses mets. Pour accompagner le tout, dégustez le breuvage local, lede Mahon, fabriqué de façon artisanale (à consommer avec modération, bien évidemment).