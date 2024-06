Où se baigner cet été : Nos havres de fraîcheur coup de cœur

Mondialement célèbres, les cenotes mexicains sont ces magnifiques piscines créées par dame nature. Il y en a plus de 6 000 dans ce pays d’Amérique du Nord. Les plus connus d’entre eux sont Samula et X'keken, situés au Yucatan. Il y a ensuite Sac Actun qui est parfait pour le snorkeling et qui se trouve à Tulum. Dans la même région, vous pouvez nager dans le cenote Nicte-Ha, enjolivé par les nénuphars et rempli de petits poissons. A Pixyà, découvrez le profond Noh-Mozon et les lianes qui lui donnent un aspect mystique.La Corse aussi cache des joyaux naturels uniques. Profitez de baignades exceptionnelles sur l’île de beauté dans les eaux des piscines naturelles de Restonica.Enfin, plus artificielles mais non moins photogéniques, les piscines des hôtels peuvent également être de superbes spotsParmi les établissements abritant les plus beaux bassins, nous citons :- Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, en France.- Perivolas, en Grèce.- Four Seasons Hong Kong, en Chine.- Hanging Gardens, en Indonésie.- One&Only Reethi Rah, aux Maldives.- Laucala Island, aux Fidji.