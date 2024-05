Voyage en Crète : Découvertes et farniente, les pieds dans l'eau

Les férus d’histoire et les amateurs de visites culturelles ne risquent pas d’être déçus par leur voyage en Crète. Cetteregorge dequi témoignent d’un passé riche et glorieux.Parmi les plus emblématiques, il y a lede Knossos. Découverts en 1878, les vestiges de ce monument abritent des éléments majeurs de laqui a vu naissance et s’est développée au niveau dude la Grèce, et en grande partie en Crète. Selon lacette civilisation brillante a eu pour premier roi Minos, le fils de Zeus et d’Europe.Vous trouverez dans le palais, le labyrinthe de Knossos, découvert au, et autour duquel tourne une autre légende. En effet, il semblerait que la femme de Minos soit tombée amoureuse d’un taureau envoyé par Poséidon et que de cet amour soit né un monstre hybride répondant au nom de Minotaure. Le mari, trahi, aurait construit le dédale pour y emprisonner son rival.Lors de votre séjour,d’explorer les influences historiques des civilisations minoenne, ottomane, byzantine et vénitienne, à travers la visite de lieux incontournables de Canée , comme saet son vieux port. Découvrez aussi son musée archéologique ainsi que celui d’Héraklion.