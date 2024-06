PortAventura World : Détente et frissons garantis

Le PortAventura Park est le parc à thème de PortAventura World. Ouvert en 1995, il compte aujourd’hui 6 univers fantastiques et plus de 40 attractions.Entrez à Mediterrània, le premier monde aux allures de village de pêcheurs, et embarquez à bord du Furius Baco, la navette qui passe, en 3 secondes, de 0 à 135 km/h !Découvrez ensuite Polynesia, cette aire tropicale à l’ambiance exotique. Au milieu de la jungle, essayez la combinaison de frissons et des chutes mouillées en prenant part à la virée en barque du Tutuki Splash.La 3ème zone de ce parc, c’est le SésamoAventura. Inspirée de Sesame Street, elle est la plus adaptée aux plus jeunes des aventuriers.Les sensations les plus fortes s’expérimentent à China, la partie abritant deuxdécoiffantes : Shambhala et Dragon Khan. Notez, cependant, que les 100 m de chute que vous vivrez dans l’espace Mexico, en vous installant dans Hurakan Condo, sont tout aussi renversants. Enfin, les saloons du Far West et ses Crazy Barrels vous feront tournoyer la tête !