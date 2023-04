Profitez des ponts de mai en 2023 !

Le mois de mai compte de nombreux événements divertissants et culturels à ne pas manquer :



● Pour les fans de Jazz, rendez-vous à Coutances (Manche) du 13 au 20 mai pour le festival de Jazz sous les Pommiers ! La programmation 2023 promet d’être à la fois New Orleans style et musique électronique.

● Rendez-vous à Cannes du 16 au 27 mai pour la 76ème édition pour le tapis rouge et le Festival International du Film de Cannes.

● Pour les amateurs et grands amoureux de littérature, rendez-vous au festival Etonnants-Voyageurs du 27 au 29 mai à Saint-Malo pour faire le plein de nouveautés et débats.