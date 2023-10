Punta Cana, à la conquête de la Costa del Coco

De décembre à avril, c'est la haute saison touristique à Punta Cana. Le climat est agréable avec des températures modérées et moins d'humidité, c’est la saison sèche. C'est aussi la période la plus sèche de l'année. De nombreux voyageurs choisissent cette période pour échapper au froid hivernal de leur pays d'origine. Cependant, les tarifs des hôtels et des vols peuvent être plus élevés en raison de la demande.



La basse saison, de mai à novembre, correspond à la saison des pluies. Les précipitations sont plus fréquentes, surtout entre août et octobre, mais elles sont généralement de courte durée et peuvent offrir un répit bienvenu de la chaleur. Pendant cette période, le risque d'ouragans est plus élevé, en particulier entre juin et novembre. D'un autre côté, les tarifs des hôtels et des vols sont généralement moins chers et les plages moins bondées.



Si vous cherchez un compromis entre le temps agréable et les tarifs réduits pour votre séjour à Punta Cana, considérez les mois de transition comme mai et novembre.