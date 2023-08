Quel pourboire donner en fonction du pays ? Découvrez toutes les spécificités !

Donner un pourboire est un acte généreux… dans la plupart des cas. Certains pays aux coutumes éloignées des nôtres voient les choses différemment…

Dans la culture française, le pourboire permet de remercier le personnel d’un établissement pour la qualité des services proposés en lui versant une somme d’argent plus élevée que la somme demandée par l’établissement.



Le pourboire en France est donc généralement lié à la notion de satisfaction client. Mais ce n’est pas le cas partout dans le monde !



Certains pays ont une approche différente du pourboire, et même une vision négative de celui-ci dans certains cas.



Découvrez quel pourboire donner en fonction du pays où vous vous trouvez.



Les Etats-Unis, le pays au taux de pourboire le plus élevé



De manière générale, le pourboire moyen est de 20% par rapport à l’addition. C’est la moyenne la plus élevée au monde. Il est apprécié que les touristes étrangers respectent cette coutume, par respect pour les serveurs.



L’Amérique du nord de manière générale a inclus le pourboire dans la norme, avec une moyenne de 10 à 20% au Canada, au Mexique et à Cuba. Au sud, l’Argentine est le pays le plus généreux avec 10 à 15% de pourboire en moyenne.

La France, un pourboire aux alentours des 10%



Une moyenne de 10% est observée partout en Europe, en Afrique du sud et dans une partie de l'Amérique du sud.



Certains pays européen ont d’ailleurs des spécificités à ce niveau. Par exemple, en Italie, le pourboire peut être inclus directement dans la note, qui portera la mention “servizio incluso” ou “coperto”. Certains autres pays ont des préférences quant à la manière de donner le pourboire. En Pologne par exemple, il est recommandé de donner le pourboire directement au serveur, et non de le laisser sur la table. Enfin, en Espagne, il est fréquent d’arrondir la note au chiffre rond supérieur. Vous payerez donc 20€ pour une note affichée à 18€ par exemple.

Des pays au pourboire inclus d’intégrer le pourboire directement dans le service.



C’est notamment le cas du Brésil, de la Colombie et du Chili en

Le pourboire parfois synonyme de manque de respect

Si le pourboire est vu comme un geste de générosité et de remerciement dans la grande majorité des pays du monde, ce n'est pas forcément le cas dans certains pays d'Asie et d'Océanie.



En Chine par exemple, la modestie est valorisée dans la culture populaire. Il est donc généralement mal vu d’exposer son argent ou sa générosité, même avec les meilleures intentions du monde.



Au Japon, la qualité du service à la clientèle est supposément inclue dans le prix affiché.



Enfin, en Corée, donner un pourboire peut être perçu comme une volonté d’installer une hiérarchie entre des personnes, ou de vouloir afficher sa richesse, ce qui est assez mal perçu dans une société baignée des principes confucéens d’harmonie sociale, de modestie et d’égalité.



Avant de voyager, il est donc fortement conseillé de vous renseigner sur les coutumes en matière de pourboire, afin de ne commettre aucun faux pas !

