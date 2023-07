Réchauffement climatique, votre vol coûte cher…

Pour vos vacances ou vos trajets personnels et professionnels, il peut arriver que différentes alternatives s'offrent à vous pour ce qui est du mode de transport, pour limiter l’utilisation de l’avion et l’impact écologique qui l’accompagne.



Pour les voyages en France et même en Europe, le train ouvre un large champ de possibilités. A titre d’exemple, un trajet de 1000 kilomètres en train émet 74 fois moins de CO2 qu’en avion. Si un trajet est particulièrement long, pensez au train de nuit pour optimiser votre voyage.



Autre solution alternative, le bus est un moyen de transport collectif qui peut être plus économique. Les réseaux de bus se sont largement développés en Europe, et en réservant à l’avance, il est possible de bénéficier de tarifs très avantageux. Le co-voiturage s’imbrique dans la même démarche, et permet d’ailleurs de de profiter d’un moment convivial.



Enfin, les transports maritimes comme le ferry sont certes moins écologiques, mais se présentent malgré tout comme une alternative à l’avion, souvent la seule pour certaines destinations comme les destinations insulaires.



Dans une lutte permanente pour la préservation de l’environnement, les petits gestes du quotidien font la différence, et de simples changements dans nos habitudes peuvent contribuer à la limitation de l'émission des gaz à effet de serre.