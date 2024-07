Surtourisme : Des destinations victimes de leurs réputations

A trop glorifier une région, on finit malheureusement par l’étouffer. Et c’est ainsi que le surtourisme fragilise les destinations à plusieurs égards et nuit à ses différents aspects :: la nature a du mal à résister à la pression effectuée par la surfréquentation touristique. Les études scientifiques et les organismes, tels que le World Wildlife Fund (WWF), ne cessent d’alerter sur les conséquences du grand nombre de visiteurs sur les régions. Les touristes participent à épuiser les ressources naturelles, dans des zones où elles sont parfois déjà limitées. La pollution, principalement due aux bateaux et aux avions, dégrade les écosystèmes. La biodiversité est en train de se perdre avec la détérioration de la végétation et la perturbation de la faune. Quant au piétinement quotidien et massif des sols, il provoque leur érosion.: lesdes destinations célèbres subissent de plein fouet l’arrivée importante des vacanciers. Cela affecte directement leur qualité de vie, puisqu’ils voient le prix de l’immobilier et de divers autres services flamber. Leurs quartiers résidentiels se transforment en des spots incontournables pour les touristes qui s’amassent, rendent la circulation intolérable et les nuisances sonores insoutenables. D’ailleurs, parallèlement au fléau du surtourisme, le phénomène de la touristophobie commence à prendre de plus en plus d’ampleur.: si la découverte des monuments et endroits historiques et/ou culturels a pour principale visée l'imprégnation de la culture locale et la transmission de ses valeurs et traditions, cet objectif semble se diluer à cause surtourisme. En effet, face au nombre de voyageurs et en raison de l’appât du gain, les visites deviennent parfois exclusivement une source de revenus pour les états ou les propriétaires des sites. Or, quand l'accent est mis uniquement sur le profit, l'authenticité devient compromise et les lieux riches en histoire se transforment en de simples attractions commerciales.