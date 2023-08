Syracuse, la merveille sicilienne coupée du temps

dispose d’une riche histoire qui a forgé les multiples facettes de ses rues et de ses environs.Syracuse a été. Elle est rapidement devenue la cité la plus puissante de la Sicile et un bastion de la culture grecque. Puissance agricole, la nation développe également un savoir-faire et un artisanat uniques (céramique, lainage, métallurgie), et vit d’un commerce prospère grâce au port de Syracuse.La ville dea, au cours de son histoire, été dominée par divers. En 485 avant J.-C.,, le tyran de la ville de Gela. Deux de ses fils lui succédèrent avant qu’un régime démocratique ne revienne s’installer.Quelques siècles plus tard, la Sicile , située entre l’Italie romaine et l’Afrique du Nord contrôlée par Carthage, représente un territoire stratégique pour les deux puissances. Après avoir résisté auxlors de la Première Guerre punique, Syracuse est finalement tombée aux mains de Rome en 212 av. J.-C. lors du siège de la ville. Elle est devenue une partie importante de l'Empire romain.Après la chute de l'Empire romain d'Occident, Syracuse est passéeAu IXe siècle, Syracuse a été conquise par les, puis par les Normands au XIe siècle, intégrant ainsi le Royaume de Sicile. Dedétruisirent la ville en 1542 puis en 1693. Les destructions engendrées furent suivies d’une période de reconstruction et de renouveau architectural pour la ville de Syracuse.La localisation de la Sicile fut à nouveau utilisée comme point stratégique lors de la, pour le débarquement des Alliés.Aujourd’hui, ces temps forts de l’histoire se dévoilent via un patrimoine historique exceptionnel qui attire chaque année des milliers de visiteurs.