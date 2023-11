Taormine, à la découverte de la Saint-Tropez sicilienne Organisez votre séjour

Profitez d’un séjour exceptionnel à Taormine, en Sicile, et partez à la découverte d’une culture et d’un patrimoine exceptionnels sur une île unique en son genre.

Sommaire



Histoire de Taormine



Lieux d'intérêt de Taormine



Quelle est la meilleure période pour visiter Taormine ?



Histoire de Taormine Taormine, également appelée Taormina, une ville située sur la côte est de la Sicules, une ancienne tribu de l'île, Taormine a rapidement attiré l'attention des Grecs, qui l'ont occupée et rebaptisée Tauromenion.



Sous la domination grecque, Taormine a prospéré comme un centre culturel et politique important. Les théâtres et les temples construits durant cette période, comme le célèbre Théâtre antique de Taormine, témoignent de la grandeur et de l'importance de la ville dans le monde grec antique. Cependant, la tranquillité de Taormine fut perturbée par les nombreux conflits entre les Grecs et les Carthaginois, ainsi que par les guerres puniques, qui ont vu la ville passer sous le contrôle de Rome au IIIe siècle avant J.-C.



Sous l'Empire romain, Taormine conserva son importance en tant que centre culturel. Les Romains ajoutèrent leur propre touche à l'architecture de la ville, construisant des forums, des bains et des villas somptueuses. Malgré les troubles périodiques, y compris l'invasion des Vandales au Ve siècle, Taormine a continué de prospérer tout au long de l'Antiquité.



Le Moyen Age marque un tournant pour Taormine, avec l'arrivée des Byzantins, suivie par les Arabes au IXe siècle. Sous la domination arabe, la ville connut des changements significatifs, tant sur le plan culturel que social. La langue, la cuisine et l'architecture furent fortement influencées par la présence arabe, un héritage encore perceptible aujourd'hui.



Au XIe siècle, la Sicile fut conquise par les Normands, menés par Roger Ier. Sous leur règne, Taormine devint un important centre chrétien, avec la construction de nombreuses églises et la restauration de structures plus anciennes. La ville jouissait d'une relative stabilité et prospérité sous la domination normande, qui dura jusqu'au XIIIe siècle.



La période suivante fut marquée par une succession de dominations étrangères, y compris celle des Hohenstaufen allemands, des Angevins français et des Aragonais espagnols. Chaque conquérant laissa sa marque sur la ville, enrichissant son patrimoine culturel et architectural. Durant la Renaissance, Taormine devint un centre d'éducation et d'art, attirant des intellectuels et des artistes de toute l'Europe.



L'époque moderne vit Taormine maintenir son statut de destination prisée, en particulier au XIXe siècle, lorsque des artistes et écrivains célèbres, tels que Johann Wolfgang von Goethe et Oscar Wilde, séjournèrent dans la ville, attirés par sa beauté naturelle et son riche héritage culturel.



Au XXe siècle, Taormine continua de prospérer en tant que destination touristique. Elle accueillit de nombreuses célébrités et devint un lieu de tournage privilégié pour l'industrie cinématographique. Malgré les défis posés par la modernisation et le tourisme de masse, Taormine a su préserver son charme et son caractère unique, avec ses ruelles médiévales, ses bâtiments baroques et ses vues imprenables sur la Méditerranée.



Aujourd'hui, Taormine est un mélange fascinant d'influences historiques, culturelles et artistiques. La ville continue de captiver les visiteurs du monde entier par son histoire riche, ses paysages à couper le souffle et son atmosphère unique, faisant d'elle un joyau de la Sicile et un témoin vivant de l'histoire méditerranéenne.

Lieux d'intérêt de Taormine nombreux lieux d’intérêt touristique et culturel que vous devez absolument découvrir au cours de votre séjour.



Le Théâtre Antique par exemple est un théâtre grec parmi les plus célèbres et les mieux préservés en 109 mètres de diamètre, c’est le deuxième plus grand théâtre de Sicile après celui de Syracuse.



La plage d’Isola Bella est parmi les plus connues de la région. Isola Bella est une petite île située dans une baie près de Taormine, reliée à la plage de galets par un étroit chemin. C'est une réserve naturelle protégée, célèbre pour ses eaux cristallines et sa riche biodiversité marine, idéale pour la baignade et la plongée avec tuba.



Le centre ville met en valeur la vieille ville de Taormine. On y retrouve par exemple le Corso Umberto, la rue principale de Taormina. Bordée de boutiques, de cafés, de restaurants et de bâtiments historiques, cette rue de Taormine est parfaite pour une promenade, du shopping ou pour s'immerger dans l'atmosphère locale.



Les petites ruelles de la ville vous mènent à la découverte d’autres lieux d’intérêt touristique, comme les fruit de la passion de Lady Florence Trevelyan, une noble anglaise qui s'est installée à Taormine à la fin du XIXe siècle.



En s’éloignant légèrement du centre de Taormina, le visiteur accède à la Chiesa Madonna della Rocca, un petit sanctuaire sur la montagne qui offre une vue imprenable sur la mer et sur les paysages alentours.



De retour au centre ville, la Piazza IX Aprile est un lieu incontournable pour réaliser vos plus belles photos. Cette place avec son superbe sol en damier se situe dans le cœur historique de la ville, et elle offre elle aussi un panorama exceptionnel. Sur place, vous pourrez notamment découvrir la Torre dell’orologio e Porta di mezzo, ainsi que la Chiesa di San Giuseppe. Pour ceux qui aiment la randonnée, une montée au Monte Tauro offre des vues panoramiques inégalées sur Taormine et la côte.



En plus de ces lieux, l'Etna et les charmants villages alentour.

Quelle est la meilleure période pour visiter Taormine ?



Printemps (Avril à Juin) : Cette période est idéale pour ceux qui souhaitent éviter les foules de l'été tout en profitant d'un temps agréable. Les températures sont douces, les fleurs sont en pleine floraison, et la ville commence à s'animer après l'hiver. C'est aussi un excellent moment pour des randonnées et des visites culturelles, avec une température confortable pour explorer.

Été (Juillet et Août) : C'est la haute saison touristique. Les températures sont chaudes, voire parfois caniculaires, mais c'est le moment idéal pour profiter des plages et des activités balnéaires. Taormine organise de nombreux événements culturels, concerts et festivals pendant cette période. Toutefois, soyez prêt à affronter des foules importantes et des prix plus élevés pour l'hébergement et les services.

Automne (Septembre à Novembre) : L'automne est une autre période recommandée pour visiter Taormine. Les températures restent agréables, et la ville est moins fréquentée qu'en été. C'est un bon moment pour visiter les sites historiques et profiter de la nature environnante, avec des paysages automnaux magnifiques.

Hiver (Décembre à Mars) : L'hiver est généralement calme à Taormine. Bien que les températures soient plus fraîches et que certains hôtels et attractions puissent être fermés, c'est une bonne période pour ceux qui cherchent à éviter les foules et à découvrir la ville dans une atmosphère plus tranquille. Les prix sont généralement plus bas durant cette saison.

En résumé, le printemps et l'automne sont souvent considérés comme les meilleures périodes pour visiter Taormine, offrant un équilibre idéal entre un temps agréable, moins de touristes et la possibilité de profiter pleinement de ce que la ville a à offrir.

