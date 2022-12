Appli mobile TourMaG



Visiter les villes impériales, pour un voyage inoubliable au Maroc

Avec leurs bazars colorés et leurs places animées, les villes impériales offrent un voyage généreux pour les sens et sont également des incontournables lors d'un voyage au Maroc. Témoins de plus de mille ans de l'histoire de cette nation, l'architecture raffinée et les jardins luxuriants des villes impériales du Maroc sont un réel voyage dans le temps.



Après avoir pris connaissance des formalités pour un voyage au Maroc, vous découvrirez dans cet article vous saurez tout ce que vous ne devez pas manquer de ces villes impériales et un conseil avisé pour la question importante du logement.



Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 7 Décembre 2022

Quel logement pour mieux découvrir les villes impériales ? loger dans un lieu où chaque soir vous pourrez réellement vous détendre et vous ressourcer.



Le logement idéal lors d'un voyage à la découverte des villes impériales est sans hésitation le Riad. Typique des villes impériales marocaines le Riad est à l'origine une maison traditionnelle, qui comprend généralement des pièces entourant un patio central. Le patio, avec en général son jardin et sa fontaine, où viennent s'abreuver les moineaux, est tel un bijou dans un écrin, idéal pour se reposer, lire et éventuellement se détendre dans la piscine après une journée touristique chargée.



Si loger dans un Riad peut sembler peu économique, ce choix peut en réalité s'avérer abordable si vous savez où chercher. Pour votre voyage au Maroc pensez à



Une fois la question du logement résolue, découvrez les merveilles de la culture berbère et la tradition arabo-musulmane à Fès, la plus ancienne des villes impériales. Explorez la forteresse médiévale de Marrakech et ses jardins raffinés. Avant de rejoindre Rabat, flânez dans les

Marrakech, ce véritable joyau culturel et architectural



Histoire



Marrakech a été fondée en 1062 par le roi Almoravide

Marrakech est l'une des villes les plus anciennes et les plus dynamiques du Maroc. Avec une histoire riche et des attractions fascinantes, cette ville offre une expérience authentique et inoubliable. Entre les anciennes médinas, les souks colorés, les palais, les jardins et les monuments, Marrakech a tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour unique.Marrakech a été fondée en 1062 par le roi Almoravide Yusuf Ibn Tashfin . Il l'a d'abord nommée «Madinat Al-Fath», qui signifie «La ville de la victoire». Au fil des siècles, la ville est devenue un important centre politique, religieux et culturel, ainsi qu'un carrefour commercial entre le Maroc et le reste du monde. Elle est connue sous le nom de «Ville Rouge» en raison de la couleur de ses murs.

Visites à Marrakech : Ce qu'il ne faut pas rater Avec près de 1 000 ans d'existence Marrakech est riche en monuments historiques et culturels. Parmi les sites les plus connus, on trouve la mosquée La Koutoubia, la place Jemaa El Fna et l'incontournable Médersa Ben Youssef :



● la Koutoubia, la plus grande mosquée de Marrakech, construite en 1148, puis reconstruite à peine une décennie plus tard.

● La célèbre place Jemaa El Fna, qui est l'une des principales attractions de la ville, est l'endroit idéal pour admirer les spectacles de rue et goûter aux mets locaux.

● La Médersa Ben Youssef est l'une des plus anciennes écoles coraniques du Maroc, qui offre une vue spectaculaire sur le centre-ville. Pour les amateurs d'art, la Maison de la Photographie est un musée qui expose des photographies anciennes et modernes de Marrakech.

● Les jardins de Marrakech : Le jardin Majorelle, qui a été créé par l'artiste français Jacques Majorelle. Il est connu pour ses couleurs vives et ses plantes tropicales. Le Jardin de la Menara est un beau jardin qui offre une vue panoramique sur la ville et le sommet de l'Atlas. Le jardin de l'Agdal est un autre lieu incontournable à visiter, où vous pourrez admirer les nombreuses variétés de plantes et de fleurs.



Se baigner dans la culture Marrakchi Marrakech est connue pour ses spectacles de rue, ses artisans, ses souks animés et ses marchés colorés. La musique et la poésie Marrakchi sont très appréciées par les Marocains et sont souvent jouées et chantées dans les cafés, les maisons, et pour le plaisir des visiteurs, dans la rue.

La cuisine Marrakchi est également très variée, avec des plats à base de légumes, de viandes et de fruits de mer. Voici 3 spécialités qu'il vous convient de découvrir à Marrakech, dans un restaurant, ou mieux sur la Place Jema El Fna :

● Tajine aux pruneaux et aux amandes

● Pastilla aux poissons

● Les Brochettes de Marrakech



La vallée de l'Ourika et la découverte de la culture berbère, non loin de Marrakech La vallée de l'Ourika se trouve à environ 30 km de Marrakech. Elle est située dans les montagnes de l'Atlas, ce qui en fait l'un des endroits les plus pittoresques de la région. La vallée est connue pour ses paysages spectaculaires, ses rivières et ses cascades. Les villages qui s'y trouvent sont parsemés de maisons en terre et en bois. Ils sont entourés de vergers et de champs de culture. Les habitants sont très accueillants et les visiteurs peuvent profiter d'une balade à dos de mulet ou en canoë sur la rivière.



La vallée de l'Ourika offre de nombreuses possibilités de découvrir la culture locale. Les voyageurs à l'Ourika doivent absolument passer par Tnine-Ourika, célèbre pour ses artisans et ses marchés, et participer à des randonnées en montagne et y découvrir les secrets des villages berbères.

La vallée est également réputée pour ses eaux thermales et ses sources d'eau chaude naturelles. Il est possible de prendre un bain dans les nombreuses piscines naturelles, et de profiter de la beauté des paysages alentour.



à retenir sur Marrakech… Marrakech est une ville fascinante et dynamique qui offre des souvenirs inoubliables. Que vous souhaitiez explorer ses monuments historiques, découvrir sa riche culture, vous promener dans ses jardins luxuriants ou explorer ses villes voisines, Marrakech est une destination incontournable pour un voyage au Maroc.



Fès, cité impériale enchanteresse Fès est l'une des villes les plus anciennes et les plus importantes du Maroc. Elle est considérée comme étant la plus intéressante de toutes les villes impériales du Maroc.



L'histoire fascinante de Fès

Aujourd'hui, Fès est classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO et est connue pour ses mosquées, ses palais, ses délicieuses spécialités culinaires et ses nombreuses attractions culturelles.



Autre particularité de fès, et non des moindres, la cité impériale accueille la plus ancienne université au monde, fondée par une femme en 859,

Fès a été fondée en 789 par Idriss Ier, fondateur et premier Roi du Maroc . Au fil des siècles, elle est devenue l'une des villes les plus importantes du pays et a conservé son statut de capitale spirituelle. Au 12ème siècle, Fès a connu une période de grande prospérité, ce qui lui a permis de devenir l'une des plus grandes villes médiévales du monde.Aujourd'hui, Fès est classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO et est connue pour ses mosquées, ses palais, ses délicieuses spécialités culinaires et ses nombreuses attractions culturelles.Autre particularité de fès, et non des moindres, la cité impériale accueille, fondée par une femme en 859, Fatima al-Fihriya

Que visiter à Fès ? Fès offre aux visiteurs une variété de sites historiques et culturels à visiter. Voici quelques-uns des principaux sites à ne pas manquer :



● L'Université Al Qarawiyyin : Considérée comme étant l'un des plus grands centres intellectuels et religieux du monde arabo-musulman elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. L'université offre une variété de programmes et de formations, allant des études religieuses et littéraires aux sciences sociales et à la médecine. Elle est également connue pour ses bibliothèques, qui contiennent de nombreux manuscrits anciens et rares.



● La Médersa Bou Inania : Il s'agit d'une madrasa construite au 12ème siècle par le sultan Bou Inan. Il s'agit d'une des plus belles mosquées de Fès et est considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture islamique.



● Le Palais Royal : Ce palais a été construit au 14ème siècle et est considéré comme le symbole de Fès. Il est situé sur la colline qui domine la médina et est très populaire auprès des visiteurs.



● Le marché aux tanneries : Les tanneries sont l'un des sites les plus emblématiques de Fès. Ce marché est situé dans la médina et offre aux visiteurs des produits en cuir de qualité à des prix raisonnables.



● La Place R'cif : Cette place est le centre de la vieille ville de Fès et est très animée. Vous trouverez ici des musiciens, des conteurs et des marchands proposant des produits artisanaux.



à retenir sur Fès… Fès est l'une des villes les plus anciennes et les plus importantes du Maroc. Elle est célèbre pour son passé historique riche et ses nombreux trésors cachés. Les visiteurs peuvent explorer la ville à pied ou en utilisant les transports publics, tels que les bus et les taxis. Parmi les lieux à visiter sont : l'Université Al Qarawiyyin, la Médersa Bou Inania, le Palais Royal, le marché aux tanneries et la Place R'cif.



Vivre la magie de Meknès Au Maroc Meknès se démarque par son histoire et sa culture. Située à seulement une heure de route de Fès, vous pourrez y apprécier un très riche patrimoine architectural et culturel datant de plusieurs siècles. Par ailleurs, Meknès est très vite devenue le fief de la Dynastie Alaouite au 17ème S.



L'histoire de Meknès Elle est fondée en 1061 par l'Imam Idriss Ier. La ville a été construite dans l'ombre des montagnes du Moyen Atlas et a été nommée pour le fleuve qui la traverse, le Moulouya.

Meknes a été le siège de la dynastie Idrisside pendant plusieurs siècles, mais a ensuite été conquise par les Almohades en 1147. La ville a été reconquise par les Mérinides en 1244 et est devenue leur capitale. La dynastie Alaouite a pris le contrôle de la ville en 1666 et le Sultan Moulay Ismaïl a régné sur la ville pendant plus de 50 ans. Les Alaouites sont toujours au pouvoir aujourd'hui.



Que faut-il visiter à Meknes ? La médina de Meknès

Vous serez certainement charmé par la médina de Meknès qui est considérée comme l'une des plus grandes du Maroc et qui se compose de nombreuses ruelles et de maisons traditionnelles. Vous pourrez y flâner pour y découvrir de nombreux artisans et commerçants qui pratiquent leur métier à l'ancienne. Ne manquez pas d'aller admirer l'architecture typique des mosquées et des riads qui se trouvent dans la médina.



La tour de Hri Souani

La tour de Hri Souani est un témoignage de l'architecture militaire mauresque. Elle se compose de six arts surmontés chacun par une tourelle et est entourée par une épaisse muraille de pierre. La tour est un site incontournable à Meknès, à ne pas manquer lors de votre visite de Meknès.



Les remparts de Meknès

Les remparts de Meknès sont une des principales attractions de la ville impériale. Il s'agit d'une ceinture de 40 km de long construite à partir di 17ème siècle par le sultan Moulay Ismaïl.



Le mausolée de Moulay Ismaïl

Le mausolée de Moulay Ismaïl est un monument incontournable à Meknès. Construit au 17ème siècle, il est considéré comme l'une des plus belles constructions de Meknès. Vous pourrez y admirer des zelliges, des plafonds en stuc, des portes de bronze et de nombreuses statues.



Les ruines romaines de Volubilis

Volubilis est un site archéologique situé à proximité de Meknès. Il s'agit d'une ancienne cité romaine construite au 1er siècle avant JC. Vous pourrez y admirer les vestiges de l'époque romaine, notamment des temples, des arcades, des mosaïques et des colonnes.



Musée Dar Eljamîi

Le musée Dar Eljamîi est un musée situé dans la médina de Meknès. Vous pourrez y admirer des collections d'objets d'art marocains du 19ème et du 20ème siècle, ainsi que des objets d'artisanat et des costumes. C'est un endroit idéal si vous voulez en apprendre plus sur la culture marocaine.



La grande mosquée de Meknès

La grande mosquée de Meknès est un site incontournable à Meknès. Construite au 17ème siècle par Moulay Ismaïl, elle est considérée comme l'une des plus grandes mosquées du Maroc. Vous pourrez y admirer des zelliges, des moucharabiehs, des plafonds en stuc et des portes de bronze. C'est un site à ne pas manquer si vous vous rendez à Meknès.



Quoi manger à Meknès ? Meknes est un paradis pour les gourmets. La ville impériale offre une variété de plats délicieux et authentiques. Tandis que le couscous, le tajine et la pastilla sont des plats populaires partout au Maroc, Meknès se distingue par son tagine aux châtaignes, un plat meknassi qui ne fait aucun doute.



Déguster évidemment un thé à la menthe, considéré comme boisson d’accueil et de bienvenue, comme boisson apéritive ou digestive ou d’accompagnement, est un incontournable.



Rabat, Ville Impériale et capitale du Maroc

Capitale actuelle du Maroc, Rabat est connue, à tort, comme la ville impériale la moins intéressante du Maroc. Au contraire, Rabat qui hérite d'une riche histoire offre aux voyageurs des visites uniques. Située sur les rives de l’Oued BouRegreg Rabat est réputée pour ses mosquées, ses jardins et ses remparts qui sont à l'origine du nom de la ville « Ribat ».

Un peu d'histoire Rabat est un très ancien port Phénicien appelé Chellah. Plus tard, cette ville a été conquise par les Romains et les Arabes. Au 12ème siècle, Rabat a été fondée par les Almohades et est devenue la capitale de leur empire.



Au 17ème siècle, Rabat a été développée par Moulay Ismaïl qui a fait construire ses remparts. La ville a été ensuite administrée par diverses dynasties, y compris les Alawites et les Almohades.



Pendant la Première Guerre Mondiale, le Maroc a été contrôlé par la France et le Royaume-Uni. À cette époque, Rabat a été désignée capitale de la ville. Depuis lors, elle est devenue la capitale du Maroc.



Que visiter à Rabat ? Rabat regorge de sites à visiter. Voici quelques-uns des lieux les plus emblématiques à ne pas manquer :



● Le Mausolée Mohammed V

Célèbre pour être le tombeau de Mohammed V fondateur de la nation marocaine et de son successeur Hassan II, le mausolée Mohammed V abrite également la dépouille de Moulay Abdallah, frère de Hassan II. Le mausolée est une construction alliant marbre blanc de carrare et de cèdre. Somptueux, le Mausolée est décoré de mosaïques d'or et d'argent.



● Le Kasbah des Oudaïas

Le Kasbah des Oudaïas est un site historique fortifié qui remonte au 12ème siècle. Cet ancien camp militaire est connu pour ses remparts, ses portes, et ses tours.



● La Tour Hassan

La Tour Hassan est un monument construit par Moulay Ismaïl en 1672. Il s’agit d’un minaret qui mesure 44 mètres de haut et qui est entouré des ruines d’une mosquée. L'esplanade de la Tour Hassan est également célèbre pour ses mosaïques de marbre et ses panoramas sur la ville.



● Jardin Andalou des Oudayas

Imaginé par le Maréchal Lyautey et réalisé dans les années 20 par l'architecte Maurice Tranchant de Lunel, Le Jardin des Oudayas est un Jardin public de Rabat, l'entrée est donc gratuite. Protégé par des remparts, ce jardin hispano-mauresque est un jardin riad typique qui vous invite à vous promener le long de ses plates-bandes bordées d'arbres fruitiers tels que des oliviers, des orangers, des citronniersm, des tamaris, et des lauriers. Le parfum des fleurs, la brise agréable et la vue des bassins d'eau cristalline vous envelopperont pour vous offrir un moment de détente inoubliable. Le Jardin des Oudayas est bien entretenu et apprécié des habitants de Rabat, qui viennent souvent y passer du temps à l'ombre des arbres.



