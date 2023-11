Calgary, une ville surprenante au coeur du Canada Organisez votre séjour

Découvrez la ville de Calgary, une ville entre buildings ultra modernes et nature verdoyante au cœur du Canada, et profitez d’un séjour unique à la découverte de la culture locale.

Rédigé par Manon Morelli le Vendredi 10 Novembre 2023





Sommaire



Histoire de Calgary



Lieux d’intérêt de Calgary



Quelle langue est parlée à Calgary ?



Quelle est la meilleure période pour visiter Calgary ?



Histoire de Calgary province de l'Alberta au Canada, est riche et variée, marquée par des transitions de la tradition autochtone à la colonisation européenne, et de l'agriculture à une économie centrée sur le pétrole.



Les origines de Calgary remontent à des millénaires, lorsque les premiers habitants de la région, les peuples autochtones, ont utilisé le terrain de la vallée de la rivière Bow pour la chasse et la pêche. Ces premières communautés ont établi un mode de vie durable, en harmonie avec la nature environnante.



Avec l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, la région de Calgary a connu un changement significatif. Les commerçants de fourrures et les explorateurs ont commencé à s'aventurer dans la région, cherchant à établir de nouvelles routes commerciales et à exploiter les ressources naturelles. En 1875, la Police montée du Nord-Ouest a fondé Fort Calgary pour établir la loi et l'ordre dans la région, marquant ainsi le début de la présence européenne permanente. Ce fort est devenu le noyau autour duquel la ville de Calgary a commencé à se développer.



Le chemin de fer a joué un rôle crucial dans le développement de Calgary au début du XXe siècle. Avec l'achèvement du chemin de fer transcontinental canadien, Calgary est devenue un carrefour important pour le commerce et la migration. Cela a conduit à une croissance rapide de la population et à la diversification de l'économie, qui était auparavant centrée sur l'agriculture et l'élevage.



La découverte de pétrole à Turner Valley en 1914 a marqué le début d'une ère de prospérité pour Calgary. Toutefois, c'est le boom pétrolier de Leduc en 1947 qui a véritablement transformé la ville en un centre d'affaires dynamique. Ce boom a attiré des investissements et des talents du monde entier, entraînant une croissance rapide et l'émergence de Calgary comme une métropole moderne.



Dans les décennies suivantes, Calgary a continué de se développer, avec la construction de gratte-ciels et l'expansion des infrastructures urbaines. La ville a également commencé à se faire un nom sur la scène internationale, notamment en accueillant les Jeux olympiques d'hiver de 1988. Cet événement a non seulement mis Calgary sous les projecteurs mondiaux, mais a également laissé un héritage durable sous forme d'installations sportives de classe mondiale et a stimulé le tourisme dans la région.



Calgary est également connue pour son esprit communautaire et sa culture vibrante. Le Calgary Stampede, un festival annuel célébrant l'héritage cowboy de la ville, attire des visiteurs du monde entier, soulignant l'importance de la tradition dans l'identité calgarienne. En même temps, la ville est un creuset de cultures, avec une population diversifiée reflétant les vagues d'immigration successives.



Tout au long de son histoire, Calgary a également été confrontée à des défis. Les fluctuations des prix du pétrole ont souvent eu un impact significatif sur l'économie de la ville. En réponse, Calgary a cherché à diversifier son économie, se concentrant sur des secteurs tels que la technologie, le tourisme et les énergies renouvelables.



Aujourd'hui, Calgary est un exemple de résilience et d'adaptation. Elle continue de se développer et de se transformer, en s'appuyant sur son héritage riche tout en embrassant l'avenir. La ville demeure un lieu où le passé et le présent se rencontrent, un carrefour de la tradition et de l'innovation, et un témoignage vivant de l'esprit pionnier qui a façonné non seulement Calgary, mais aussi l'ensemble du

Lieux d’intérêt de Calgary province de l’Alberta propose de nombreux lieux d’intérêt culturel et touristique que vous ne pouvez pas manquer au cours de votre séjour.



Tout d’abord, la plancher de verre offre une expérience vertigineuse aux visiteurs.



Le parc de l'Île du Prince (Prince's Island Park) est situé sur une île dans la rivière Bow. Cet oasis de verdure en plein cœur de la ville est un lieu idéal pour la détente, les pique-niques en famille ou entre amis et les festivals en plein air.



Pour plonger au cœur de l’histoire de la ville, découvrez Heritage Park Historical Village. Ce parc thématique historique transporte les visiteurs dans le passé, avec des reconstitutions de la vie au début du XXe siècle dans l'ouest canadien. Il compte de nombreux bâtiments historiques et des expositions interactives qui séduiront petits et grands.



Pour une parenthèse culturelle au calme, le Glenbow Museum est l’endroit idéal. Ce musée offre un aperçu de l'art et de l'histoire de l'Alberta, avec des collections d'art autochtone, des artefacts historiques et des expositions temporaires. Nous vous proposons également de visiter le musée militaire de la ville.



Les amateurs de promenade et de randonnée en pleine nature pourront également profiter au cours de leur séjour grâce au parc provincial Fish Creek. C’est l'un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord, et il offre d'excellentes possibilités de randonnée, de vélo et d'observation de la faune dans un cadre naturel. Nose Hill Park est un autre parc naturel parfait pour des excursions en pleine nature.



Le centre-ville de Calgary regroupe l’ensemble de ce que vous pouvez apprécier dans cette ville canadienne unique en son genre. Si vous ne savez pas quoi faire à Calgary, le centre-ville vous donnera des idées du petit-déjeuner au dîner. Vous pourrez parcourir les rues à vélo grâce aux nombreuses pistes cyclables aux rythmes de la musique locale. Calgary est en effet souvent appelée la capitale canadienne de la musique, car elle héberge le Centre national de musique, un édifice qui vaut lui-même le détour.



Enfin, il est impossible de visiter la région sans se rendre à Fort Calgary, lieu historique de l’histoire de la ville et ancien avant-poste de la Police à cheval.

Quelle langue est parlée à Calgary ? l'anglais. En tant que ville canadienne, Calgary se situe dans une région où l'anglais est la langue dominante, tant dans la vie quotidienne que dans les affaires et l'éducation.



Le français est également présent, bien que dans une moindre mesure par rapport à d'autres régions comme le Québec ou certaines parties du Nouveau-Brunswick. Vous trouverez certains services en français dans certaines institutions gouvernementales et dans les écoles offrant des programmes d'immersion française.

Quelle est la meilleure période pour visiter Calgary ?



Été (Juin à Août) :



L'été est souvent considéré comme le meilleur moment pour visiter Calgary en raison du temps chaud et des nombreuses activités en plein air disponibles. C'est la saison du célèbre Calgary Stampede, un festival de rodéo de dix jours en juillet, qui attire des visiteurs du monde entier. Les longues journées ensoleillées sont parfaites pour explorer les parcs, les sentiers de randonnée, et les festivals en plein air.

Automne (Septembre à Novembre) :



L'automne est idéal pour ceux qui cherchent à éviter les foules tout en profitant de températures agréables et de paysages naturels spectaculaires. C'est une excellente période pour la randonnée, avec des couleurs automnales magnifiques dans les parcs et les montagnes environnantes.

Hiver (Décembre à Février) :



Pour les amateurs de sports d'hiver, l'hiver est le moment idéal pour visiter Calgary. La proximité de la ville avec les Montagnes Rocheuses offre un accès facile aux stations de ski de classe mondiale. Les événements hivernaux et les marchés de Noël ajoutent une ambiance festive à la ville.

Printemps (Mars à Mai) :



Le printemps est une saison de transition à Calgary, avec un temps changeant pouvant aller de doux à encore hivernal. C'est un bon moment pour visiter si vous préférez éviter les foules avant l'arrivée de l'été. La faune commence à être plus active et les jardins de la ville commencent à fleurir.

Chaque saison offre une expérience unique à Calgary, il est donc important de choisir en fonction de vos intérêts spécifiques. Par exemple, si vous êtes passionné de festivals et d'activités en plein air, l'été est idéal. Pour les sports d'hiver et une expérience de montagne enneigée, l'hiver est parfait. L'automne offre une beauté naturelle avec moins de foule, tandis que le printemps est un moment de renouveau et de transition intéressant.







