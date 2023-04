Appli mobile TourMaG



Comment trouver un vol pas cher en 2023 ?

Acheter un billet d'avion à prix abordable peut être un défi de taille, mais quelques astuces et une planification préalable peuvent vous aider à économiser sans compromettre la qualité de votre voyage. Dans cet article, nous allons partager des conseils pratiques pour trouver des billets d'avion au meilleur prix, en dépit de la complexité du système de tarification utilisé par les compagnies aériennes.

Samedi 29 Avril 2023

Comment comparer les prix des billets d'avion ? Conseils et sites incontournables L'utilisation d'un moteur de recherche ou d’un comparateur de prix peut être utile pour repérer des offres avantageuses en matière de billets d'avion. Ils vous permettent de comparer les tarifs proposés par différentes compagnies aériennes et sites web de voyage en un seul endroit, vous faisant gagner du temps et de l'argent.



Cependant, lors de l'utilisation d'un comparateur de prix, il est important d'être flexible sur les dates de voyage pour augmenter vos chances de trouver un vol compétitif. De plus, il est important de vérifier les frais supplémentaires, tels que les frais de bagages et de sélection de sièges, qui peuvent amplifier considérablement le prix total de votre voyage.



Enfin, certains sites spécialisés peuvent proposer des tarifs plus avantageux que les sites officiels des compagnies aériennes. Vous pouvez utiliser des comparateurs de vol populaires comme Skyscanner, Google Flights, Lilligo, Opodo, Lastminute, Kayak et Expedia.



Nos astuces pour économiser sur les billets d'avion Lorsqu’il s’agit d’acheter des billets d’avion pas chers, le timing, les VPN, les newsletters et les alertes sont quelques astuces à connaître.



● Le timing

Les compagnies aériennes libèrent leurs sièges les moins chers environ 6 à 10 semaines avant le vol. Il est donc conseillé de commencer à surveiller les tarifs à ce moment-là. Bien qu'il soit préférable de réserver le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs, il est parfois avantageux de patienter jusqu'à la dernière minute.



Pour économiser de l'argent, soyez flexible avec vos dates et heures de vol. Les vols en milieu de semaine et tôt le matin ou tard le soir peuvent offrir des tarifs plus bas. Pour maximiser vos chances d'économiser, faites des recherches pendant les heures creuses et réalisez plusieurs simulations de recherche avant de finaliser votre achat en ligne.



● Éviter l’IP tracking

Pour obtenir les meilleurs prix pour vos billets d'avion, vous pouvez utiliser une astuce consistant à utiliser un VPN et la navigation privée. En utilisant cette méthode, vous pouvez payer moins cher pour votre billet en cachant vos cookies, en particulier si vous revenez plusieurs fois sur le site de la compagnie aérienne.



Le VPN est un outil qui vous permet de changer votre adresse IP et de crypter votre trafic, ce qui rend plus difficile pour les sites internet et les compagnies aériennes de suivre votre activité et de vous cibler avec des prix évolutifs. Bien que certaines compagnies aériennes aient développé des algorithmes pour contrer cette technique, elle reste généralement efficace.



● Newsletters et alertes prix

Pour être à l'affût des réductions et des meilleures offres de vol, il est judicieux de s'abonner aux newsletters des compagnies aériennes et des comparateurs de vol. Ces bulletins d'information vous permettent d'être rapidement informés des offres promotionnelles en cours. De plus, vous resterez informé des dernières nouvelles et des offres spéciales de vos compagnies aériennes préférées, telles que les changements d'horaires, les nouveaux itinéraires et les programmes de fidélité.



En outre, certaines compagnies proposent des avantages exclusifs aux abonnés de leur newsletter, comme des codes de réduction supplémentaires ou des offres spéciales pour les destinations populaires.



Les astuces pour économiser sur les frais accessoires : bagages, repas à bord…



L'utilisation d'une carte de crédit de voyage peut offrir des avantages tels que des crédits pour les frais de bagages ou des remises sur les achats de voyage. Avant de réserver votre billet, il est important de faire des recherches pour repérer les politiques de frais accessoires les plus avantageuses pour vous, car elles varient considérablement d'une compagnie aérienne à l'autre.

Pour économiser sur les frais accessoires lors d'une réservation de vol, il est conseillé d'emporter un seul bagage à main et de prévoir ses repas et collations à l'avance. Les forfaits complets proposés par certaines compagnies aériennes peuvent également être une option intéressante pour les passagers nécessitant des services supplémentaires.

Comment utiliser les programmes de fidélité des compagnies aériennes pour économiser de l'argent ?



En outre, les membres peuvent accumuler des points qui peuvent être échangés contre des remises sur les vols, des séjours à l'hôtel et des locations de voitures. Il n'est pas nécessaire d'être un voyageur fréquent pour bénéficier de ces avantages, il suffit de vous inscrire et d'utiliser votre numéro de membre lors de la réservation d'un vol. N'hésitez pas à vous renseigner sur les programmes de fidélisation proposés par les compagnies aériennes que vous envisagez d'utiliser.

Lorsque vous cherchez à trouver les meilleures offres pour vos billets, il est important de considérer les programmes de fidélisation proposés par les compagnies aériennes. Ces programmes peuvent s'avérer très avantageux pour les voyageurs. Ils sont souvent gratuits pour les premiers niveaux d'adhésion et offrent plusieurs privilèges tels que l'embarquement prioritaire, l'accès à des salons exclusifs et même des surclassements gratuits en première classe.

Les erreurs à éviter lors de la réservation de vols pas chers Lors de votre recherche de vol pour économiser de l'argent sur votre billet d'avion, il est important d'éviter deux erreurs majeures. Tout d'abord, ne négligez pas les aéroports alternatifs ou secondaires qui peuvent offrir des options moins chères.



En effet, plutôt que de voler vers l'aéroport le plus fréquenté d'une grande ville, vous pourriez trouver un vol moins cher vers un aéroport plus petit et proche. De même, il peut être intéressant de chercher des vols au départ d'une ville voisine ou d'une ville de départ moins populaire.



De plus, il est essentiel de prêter attention à la durée des escales. Il est préférable d'éviter de choisir des vols avec des escales très courtes, car cela peut entraîner des retards et des frais supplémentaires pour modifier votre itinéraire si votre premier vol est en retard et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour prendre votre prochain vol.



Les avantages et les inconvénients de voyager avec des compagnies aériennes low cost



Les compagnies low cost offrent un confort limité, ne proposent pas d'options supplémentaires telles que les repas ou les bagages, et ont tendance à utiliser des aéroports secondaires. De plus, en cas d'annulation ou de perturbation, les passagers ne sont pas remboursés ni logés.



►



Néanmoins, les compagnies low cost offrent des vols internationaux et nationaux à partir d'aéroports provinciaux et améliorent leur processus de réservation et de communication avec les clients. Les agences de voyages traditionnelles peuvent également proposer un nouveau service en achetant des billets low cost pour les clients, ce qui satisfait tout autant le client.



En gardant à l'esprit ces astuces, vous pouvez trouver des vols au meilleur prix sans compromettre la qualité de votre expérience de voyage.

Pour économiser de l'argent sur les vols, les compagnies aériennes low cost peuvent sembler plus avantageuses que les compagnies nationales telles qu'Air France. Cependant, il est important de considérer les avantages et les inconvénients avant de choisir. Bien que les tarifs soient imbattables et que vous puissiez acheter des billets à la dernière minute, les frais supplémentaires peuvent vite s'accumuler.

