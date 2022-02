Confinement en Tunisie : Quelles sont les règles ?

L’une des règles en vigueur en Tunisie pour arrêter la propagation du virus est le lavage des mains à l’eau et au savon. Il est également possible d’utiliser un gel hydroalcoolique. Vous devez aussi en tout lieu porter des masques de protection. Ceux-ci sont à mettre en cas de présence dans les lieux publics, lors des promenades et dans le transport.



Ils doivent aussi être utilisés dans les administrations publiques et les institutions financières. À cet effet, le gouvernement tunisien a subventionné l’achat de ces masques, mais également des gels hydroalcooliques. Ils sont vendus à des coûts très réduits. Malgré la disponibilité du vaccin et l’injection à grande échelle, ces dispositifs sont toujours en vigueur.



Il est aussi recommandé d’installer des dispositifs dans les résidences privées afin de permettre à tout visiteur de se désinfecter avant d’y avoir accès. Les masques de protection sont conçus pour être jetés dans la poubelle après utilisation. Il faudra le retirer chaque 3h de port. Pour les modèles réutilisables, il est conseillé d’en disposer un certain nombre afin de les laver plus souvent.



Les non-résidents souhaitant se rendre sont aussi obligés de respecter ces différentes mesures en plus de présenter un test PCR négatif.