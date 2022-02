Coronavirus Tunisie : l'actualité gouvernorat par gouvernorat

Les dernières actualités dans le gouvernorat de Nabeul révèlent une recrudescence des cas de contaminations dans les établissements scolaires. À la date du 11 janvier 2022, le directeur régional de la santé a annoncé près de 150 personnes contaminées en milieu scolaire. Les élèves sont les plus affectés. On dénombre 120 élèves et plus d’une vingtaine de personnes au niveau de l’encadrement.



En dehors du milieu scolaire, de nouveaux cas de contaminations sont aussi enregistrés. Plus de 200 personnes ont contracté le virus ces derniers jours. Ce qui porte le nombre de personnes touchées par le virus à plus de 1500.