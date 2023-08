Ecosse, terre de légendes au nord du Royaume-Uni

Les premiers signes d’habitation des terres correspondant de nos jours à l’Écosse datent de la, plus précisément du. On retrouve encore actuellement des habitations et divers lieux de cultes datant de la préhistoire, de la période du(période qui suit le Mésolithique), notamment sur la côte nord du pays.Au Ier siècle de notre ère, lestentèrent d'envahir le pays et établirent le mur d'Hadrien pour marquer la frontière nord de leur territoire en Grande-Bretagne et contenir l’invasion picte notamment. Pas moins de 300 tours, 80 fortins et 17 camps assuraient la protection du mur d’Hadrien.Au, au retrait de Rome, le pays était divisé en plusieurs royaumes et peuples, avec notamment, formés eux-même de différents peuples. Plusieurs de ces différents royaumes finirent par se réunir en un seul et même royaume, le, au IXe siècle.Aux XIIIe et XIVe siècles, lesmarquèrent fortement l’histoire du pays. Sous la direction de William Wallace et Robert de Bruce, le pays lutta pour la protection de son territoire. Une alliance entre la France et l’Écosse contre l’Angleterre, appelée “Auld Alliance” ou “Vieille Alliance” en français, s’est poursuivie à travers l’histoire, notamment grâce à au mariage entreHéritière du trône d’Angleterre,est l’une des premières reine à élaborer un projet d’union entre l’Écosse et l’Angleterre. Elle y parvint grâce à son fils, Jacques VI d'Écosse, qui fut couronné Jacques Ier d’Angleterre et d’Irlande, unissant les deux couronnes, même si les deux pays restèrent distincts jusqu'en 1707.En 1707, lesfusionnèrent les parlements d'Angleterre et d'Écosse, créant leL'Écosse joua un rôle central lors de la, devenant un centre majeur de l'ingénierie, de la construction navale et de la production textile.Le mouvement romantique du XIXe siècle, avec des figures comme Sir Walter Scott, renforça une. Lors du déclin industriel aux alentours du XXe siècle, les aspirations à une plus grande autonomie menèrent à la création du Parlement écossais en 1999, doté de pouvoirs étendus en matière d'éducation, de santé et d'autres domaines.En 2014, l'Écosse a organisé un référendum sur l'indépendance, mais la majorité des électeurs ont choisi de rester au sein du Royaume-Uni