L’Ecosse de Quartier Libre, entre fantômes, mythes et légendes

Mythes, légendes et fantômes, plus réels qu’on ne l’imagine

Kilt, cornemuse, chardon, plus que des symboles

Clans et châteaux, au-delà du seul folklore

Sandra, forfaitiste, et Jeannine, guide, parlent de leur Ecosse

Il est temps de vous connecter

Hanté par le passé plus que par les fantômes, nombre de lieux Ecossais ont vu un jour naître un mythe ou une légende. Nous vous invitons à vous faire votre propre avis dans notre circuit Grand Tour d’Ecosse en visitant le surprenant site de Callanish sur l’île de Lewis. Ou encore le Loch Ness, niché au coeur des Highlands. Dans ces profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait : Nessie. Vous parcourrez le deuxième plus grand loch du pays par sa taille et premier par son volume à bord d’un bateau de croisière avec nos circuits accompagnés Iles & Highlands et(10j/9n) ainsi que sur nos circuits combinés avec l’Irlande. Et si vous faites partie des rares malchanceux à ne pas voir Nessie, vous aurez au moins pris le temps de rêver.Le pays semble parfois être resté figé dans le passé et ne cesse de cultiver ses traditions, comme ses joueurs de cornemuse en kilt. Originaire des Highlands, le kilt, cette jupe plissée souvent arborée d’une bourse (appelée sporran) et d’une épingle, est réalisé à partir d’un tartan. Vous pourrez d’ailleurs assister à une démonstration de tissage d’un autre tissu célèbre, le tweed, si vous vous laissez tenté par notre circuitet nos combinés . Un autre emblème du pays est le chardon. Vous connaissez le « Quinze du Chardon », surnom donné à l’équipe de rugby. Mais le chardon à joué un rôle dans l’histoire de l’Ecosse. En effet, la légende veut que cette petite plante épineuse ait sauvé un grand nombre d’Ecossais d’une attaque nocturne de Vikings. En marchant pieds nus sur l’un d’eux, un assaillant cria et alarma la garde écossaise, qui déjoua l’attaque. Bref, les chardons sont un peu leurs oies du Capitole.L’Ecosse ne serait pas l’Ecosse sans ses clans, ses châteaux et son histoire ponctuée de batailles. A la vue des châteaux aux allures imposantes, on entend encore résonner le fer des épées qui s’entrechoquent et les acclamations en gaélique à la suite d’une victoire. Ils sont là pour nous rappeler qu’une vie, un peuple, un clan a existé autrefois. Ils sont souvent situés dans les vallées (ou glen) sauvages et bordent parfois les plus beaux lochs. C’est le cas de l’un des plus célèbres châteaux d’Ecosse : Eilean Donan qui fascine par sa beauté et son romantisme et que vous aurez la chance de photographier dans notre circuit(8j/7n) et nos combinés avec l’Irlande. D’autres châteaux viendront sublimer votre voyage : le château hanté de Glamis dans notre(10j/9n) ou le château d’Edimbourg dans chacun de nos circuits. D’ailleurs, celui-ci cache bien des surprises. Sa silhouette construite sur un volcan éteint de 700 millions d’années cache en son cœur un cimetière pour chiens et le fantôme du Lone Piper. De quoi vous plonger au cœur du passé le temps d’un voyage et de ressentir quelques frissons.Sandra détaille : « A l’évocation de l’Ecosse, on voit immédiatement des châteaux chargés d’Histoire et la couleur ambrée de terres sauvages. C’est cela bien sûr, mais pas seulement. L’Ecosse séduit aussi par ces villes, Edimbourg, Glasgow, Oban et tant d’autres. L’Ecosse surprend également les papilles avec ses whiskys single malt et tourbés et son terrible Haggis. L’Ecosse envoûte avec ses contes et légendes qui vous accompagnent à chacune de vos visites. Une chose est claire, si vous allez en Ecosse une fois, ce ne sera que la première d’une longue série ».Jeannine ajoute : « Je suis ravie d'accompagner nos clients durant un voyage qui offrira de précieux souvenirs. Nous irons à la découverte de tous les tons différents de l'Écosse : paysages fabuleux des Highlands avec ses lacs, montagnes et vallées, mais aussi des îles, des châteaux et des villages chaleureux à l'image de ses habitants. Je partagerai avec vos clients ma passion pour l'Écosse, ses traditions et son histoire ».Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro . Consultez l’ensemble des voyages, filtrez par type, budget, date, ville de départ… ; bénéficiez d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).