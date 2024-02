Florian Exbrayat débute sa carrière dans le tourisme via le secteur des loisirs et de l’animation. Il parcourt différents établissements touristiques (villages vacances, campings, hôtels) en France et à l’étranger et évolue rapidement au poste de manager, notamment avec Fram, Renouveau, Héliades et Thomas Cook.



En 2009 il fait ses débuts dans l’entreprenariat avec la création d’une plateforme de mise en relation entre employeurs et candidats des métiers du tourisme.



En 2011 Florian rejoint Vacances Bleues pour coordonner le produit loisirs sur différents établissements avant de le faire au niveau national au service exploitation.



Après un passage réussi chez mmv au poste de Directeur Animation et Evénements pour piloter le projet Horizon 2020, il intègre la direction des opérations Cap Vacances et Vacanciel en pleine fusion, et contribue à la création et au déploiement du produit de la nouvelle marque Miléade.



Passionné par la transmission suite à ses différentes expériences de formateurs et convaincu de l’importance du parcours collaborateur, en 2022, Florian s’associe avec Holidée pour fonder Nxlvl le centre de formation CFA spécialisé dans les métiers du tourisme qui valorise un apprentissage « pratique », en conditions réelles et une pédagogie disruptive.



Nxlvl a déjà formé plus de 500 « learners » sur des titres professionnels d’animation, de management, de réception et de direction d’établissements touristiques et propose à ses partenaires un accompagnement complet du sourcing jusqu’au suivi de carrière.



Florian s’engage également auprès des différentes causes comme le tutorat. Il est trésorier de l’association Cosmose et actionnaire de Team For The Planet.