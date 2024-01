Laurent Lhomme a eu plusieurs expériences professionnelles aussi bien chez des autocaristes et agences de voyages que dans des groupes de transport de voyageurs et chez des TO. Il aime les 2 univers de l’autocar et du tourisme et est plutôt orienté Groupiste.



Il a aussi occupé différents postes à responsabilité dans différentes villes de France comme à l’étranger.



Après avoir été Directeur du tourisme et du développement du groupe Philibert, agent de voyages et autocariste basé à Lyon, il a intégré Transdev, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, comme chargé de mission Développement au niveau international.



Il a également occupé les fonctions de Directeur du réseau de transport urbain de voyageurs à Saint Brieuc (de décembre 2006 à mai 2007).



Impliqué dans la vie associative aussi bien au sein de notre profession en tant que délégué régional de l’APST (région Centre Val de Loire) il est également Président d’une association gérant 3 villages de vacances dans l’Aveyron.



Il s'est aussi beaucoup investi dans la vie publique locale et à la tête d’un club sportif professionnel de haut niveau.



Passionné de voyages, il aime partager cette passion avec ses amis et ses clients.



- 2016 : Directeur de filiale RATP Dev

- 2009/2015 : DG des CARS DUNOIS et DUNOIS VOYAGES

- DG de National Tours