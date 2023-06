Le Bouge, la nouvelle grande adresse marseillaise

Au premier étage de l’ancienne corderie du Vieux-Port, plus tard transformée en Maison de l’Artisanat et des métiers d’Art, une taverne marseillaise a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir des habitants, mais pas que.



Au cœur de la ville et au-dessus du marché des Halles, qui a ouvert ses portes il y a de cela un an, l’endroit promet de rapidement se convertir en un lieu emblématique, pour les visiteurs locaux tout comme pour les touristes.



TourMaG vous fait découvrir la nouvelle adresse de Marseille à connaître absolument.