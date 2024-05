Le guide ultime pour visiter Madrid en 3 jours

Pour votrelors d'un, nous avons imaginé pour vous un programme optimisant chaque seconde en Espagne . , tout en associant explorations culturelles et découvertes culinaires.Mettez l’art et histoire au cœur de votre escapade lors de cette première journée madrilène. Pour le début de votrenous avons pensé à un programme qui vous permet de découvrir l’une des plus belles églises de la ville, des collections d’art impressionnantes et les esplanades emblématiques de la capitale.: commencez votre journée par la visite de ce site religieux, à l’architecture mêlant éléments néo-classiques et néo-gothiques, et découvrez son l’histoire courte, mais trépidante.: retrouvez cette demeure officielle des rois d’Espagne juste en face de la cathédrale. Laissez-vous imprégner par l’univers royal des chambres et des autres salles, admirez les œuvres, sculptures et tapisseries, puis promenez-vous dans les splendides jardins de cette résidence.et: aux alentours de midi, rejoignez ces deux places principales de la. Explorez chacun de leurs recoins et profitez des nombreux restaurants et café pour déjeuner. Le musée Reina Sofia : prenez le bus jusqu’à lapour arriver à ce lieu prestigieux abritant des pièces d’art modernes et contemporaines, dont les célèbres peintures Guernica de Picasso et Fille à la fenêtre de Dali.Lors de cette journée où vous découvrirez le, vous pourrez déjeuner au niveau de la Plaza Mayor. Si beaucoup de restaurants de cette esplanade sont des attrapes-touristes, nous vous conseillons la table du Los Galayos. Adaptée à toutes les bourses, elle propose d’excellents plats du terroir espagnol.En cas de petite fin au cours de la journée, vous devriez aussi essayer la chocolaterie San Ginès pour expérimenter un moment de pur plaisir sucré. Ses churros et son chocolat chaud sont divinement bons.Pour le dîner, que diriez-vous de tester un des bars à les plus connus de la capitale ? La Casa Labra est un spot séculaire, situé à proximité de Puerta del sol. Il jouit d’une ambiance unique et d’une carte alléchante.