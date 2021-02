Pays & Marchés du Monde en Espagne : Madrid, la métropole bouillonnante

En fait le meilleur poisson frais d’Espagne arrive directement à Madrid parce qu’on paie plus d’argent pour avoir le meilleur.



Les Espagnols raffolent des croquettes fourrées au jambon et à la sauce béchamel. Il en existe aussi au fromage et aux épinards. Le jambon ibérique ne doit pas être confondu avec une autre appellation espagnole, le jambon serrano élaboré, lui, à base de porc blanc.



Comme l'Espagne est un pays de couche-tard, le marché San Miguel est ouvert de 10h à minuit et le week-end jusqu'à 2h du matin ! Comme en Amérique latine, les empanadas font partie des plats courants de la cuisine espagnole.



Ce sont des chaussons feuilletés et farci sà la viande, au poisson, aux oeufs ou aux pommes de terre. Incontournable également : la tortilla ! Une omelette d'une belle épaisseur garnie de patates et d’oignons.



C’est un des plats les plus typiques du pays parce que ce n’est pas cher à faire. Les ingrédients principaux qui sont les pommes de terre, les oignons et les oeufs.



Bref, tout cela m'a ouvert l'appétit et je vais me laisser tenter par les piments de Padrone, de petits piments doux originaires de la ville de Padrone, en Galice. Ils sont sautés dans l'huile et recouverts de gros sel.



Environ 1 sur 15 est piquant, mais vous ne saurez pas lequel vous taquinera les papilles !



Ainsi s’achève cet épisode de « Pays et Marchés du Monde », dans un restaurant typiquement espagnol, où l’on nous sert quelques tapas, dont les fameux piments du patron. Avant de souhaiter un bon appétit, je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Allez, je vais me régaler... hasta la vista !