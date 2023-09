MARION BERTRAND Gérante de l'agence Aux Portes du Monde

Marion Bertrand est née le 18 Octobre 1988 à Ruffec en Charente. Mariée, elle a une fille et est l’aînée d’une fratrie de 3 enfants. Marion a été élevée dans une famille d’exploitants et entrepreneurs agricoles et ses valeurs sont travail, amour de la terre et famille.

BIOGRAPHIE Après un BAC ES, Marion a fait un BTS par alternance et ensuite poursuivi son cursus avec un DEES Management et Gestion de la distribution en école de commerce par correspondance en parallèle d'un poste d'assistante de Direction dans une agence de communication visuelle.



Quelques mois après, à 22 ans, elle a créé Aux Portes du Monde en solo et une première SCI pour acquérir de l’immobilier et y installer son entreprise.



Avec un regard neuf et extérieur et sans aucune expérience, son objectif était de casser les codes et de créer des produits qui s'adaptent complètement aux besoins des clients. Ce sera fait dès début 2011 avec la création de Aux Portes du Monde.



Avec une solide équipe qui regroupe connaissances et expertise terrain, l'agence s'est constituée une notoriété sur ces bases qui n'a cessé de se développer d'année en année. Durant la période COVID, elle a mis à profit cette période pour élaborer des process de ventes, des formations et mettre en place une nouvelle organisation entre vie pro et perso.



Elle s'appuie sur les outils mis en place par le réseau SELECTOUR sur les réseaux pros, les échanges aux EDV et l'APST.



2010 : Assistante de direction Agence de communication

2011 - Gérante AUX PORTES DU MONDE - Adhésion SELECTOUR

DIPLOMES - BTS Tourisme

- DEES Management et gestion de la distribution

DISTINCTIONS & MANDATS 2014 : Trophée Jeune Pousse SELECTOUR à Split

2015 - 2021 : Administratrice Caisse Epargne

2022 : Déléguée régionale APST

2023 : Administrateur EDV centre-Ouest

