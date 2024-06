Où partir en Juin : Nos destinations préférées

Si vous pensez partir plus au sud lors de votre voyage de juin, l’Afrique offre une multitude de possibilités.Nous conseillonssi vous avez envie d’aventures et de connexion avec une nature généreuse.La première destination est très populaire auprès des randonneurs grâce à la Table Mountain . En effet, qu’il y a-t-il de mieux que de parcourir une des 8 merveilles de la nature. De plus, cette ville cosmopolite est connue pour sa terre fertile, où poussent des vignes extraordinaires. Alors pendant votre séjour, allez à la rencontre des vignerons et bénéficiez de dégustations de vin lors de visites de vignobles comme celui de Groot Constantia, par exemple. Notez, par ailleurs que l’océan Atlantique qui borde cette île vibrante abrite des espèces à découvrir impérativement ! Profitez donc de votre périple pour faire un safari marin et vous retrouver face à face avec des phoques à fourrure, des pingouins africains ou encore des requins blancs.En optant pourvous ne regretterez pas votre choix, et ce, pour diverses raisons. D’abord, il y a sa vieille ville, Stone Town, dont l’architecture et un mélange influences arabes, indiennes et africaines. Là-bas, vous pouvez découvrir l’histoire de l’ancien marché aux esclaves. Les plus gourmands feront probablement une halte au Marché de Forodhani pour admirer ses étals colorés et goûter ses fruits et épices exotiques. Vous pourrez également y manger des fruits de mer grillés ou la surprenante pizza de Zanzibar. Ensuite, si vous avez envie de voir la faune et la flore de la Tanzanie, rejoignez le parc national de Jozani. Enfin, deux options s’offrent à vous si vous désirez contempler les espèces marines : le Mnarani Natural Aquarium ou l'île de Mnemba. Cette dernière jouit d’une belle plage de sable blanc et d’une mer aux eaux cristallines, qui est fortement appréciée par les plongeurs et les adeptes du snorkeling.