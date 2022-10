Où partir en vacances pour Noël ?

En France, les vacances de Noël sont plus importantes que lesou les. Les Français célèbrent cet événement de manière exceptionnelle, notamment en Alsace. Ici, la magie de Noël commence le jour de la Sainte Catherine et se termine le jour de l’Épiphanie. Toute la région s’active autour des marchés, des veillées, mais aussi des crèches vivantes. Les locaux considèrent cet événement bien plus qu’une simple fête. Il s’agit en effet d’une tradition qui marque la culture alsacienne.Du côté de, les festivités de la Parade de Noël débuteront quelques jours après les. Lors de cette période, les rues seront illuminées et la ville profitera d’une décoration qui met en avant les couleurs de Noël. Afin de varier les plaisirs, les stations de ski des Pyrénées, des Alpes du Nord et des Alpes du Sud permettent aussi de vivre la féerie de Noël. Plusieurs activités ludiques sont à découvrir sur place comme les randonnées, les raclettes et la descente en flambeau. Cet événement est à ne pas manquer durant les