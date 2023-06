Selon ce classement, c’est laen Turquie qui s’impose comme la plage la moins chère cet été. Avec uneet, elle propose des prix défiant toute concurrence. Elle est noté 4,5/5 par les visiteurs, et les températures se situent aux alentours des 24°C. C’est donc une destination de choix pour les visiteurs à la recherche d’un bon plan en été.Elle est suivie de près par la, où la boule de glace est affichée au prix raisonnable de 1,20€ et où la bière est vendue à 0,70€. Celle-ci est même moins chère que l’eau, vendue en bouteille à 0,76€.Lacomplète ce podium, avec une boule de glace à 1,01€, une bière à 0,79€ et une bouteille d’eau à 0,58€. La nourriture y est légèrement plus chère qu’au Monténégro (6,13€ contre 6,00€), même si les prix restent plus que raisonnables.