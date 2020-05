Françoise Dumont (Var Tourisme) : "Nous ne pourrons pas faire l'impasse sur la saison !"

TourMaG.com - Qu'attendez-vous du Comité Interministériel du tourisme de jeudi ?



Françoise Dumont : Les professionnels du tourisme ont besoin d'une feuille de route et d'une stratégie claires : qui, quand et comment...



De nombreuses toutes petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre. Ils ont besoin de travailler. Les mesures d'activité partielle, et d'exonération de charges ont été prolongées.



Il y a certes les Prêts Garantis par l'Etat mais à un moment donné il va falloir rembourser. Si vous ne rentrez pas d'argent vous ne pourrez pas rembourser.



Il faut recommencer à engranger du chiffre d'affaires.



TourMaG.com - Pensez-vous qu'il y aura un avant et un après coronavirus ?



Françoise Dumont : Nous sommes au début de quelque chose de nouveau qui doit nous permettre de rebondir. La crise que nous vivons a déjà démontré que nous savons faire preuve de beaucoup de solidarité et d’entraide. Nous aimons profondément nos territoires et notre pays.



Je pense qu'en terme d'activité touristique les Français vont avoir envie de plus d'espace, de liberté et bien sûr de moins de confinement.

Le Var a vraiment une belle carte à jouer. Si nos plages rassemblent beaucoup de monde il y a pourtant sur le littoral des espaces très préservés.



Le département du Var, c'est aussi un territoire où l'on peut se promener dans de grands espaces de nature préservé, prés des Lacs de Saint-Cassien ou de Sainte Croix ou en pleine nature dans le haut du département.



Nous avons tous les atouts pour accueillir les visiteurs cet été.