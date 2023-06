Sous-marin touristique, le nouveau tourisme de luxe

Le sous-marin touristique est une activité de plus en plus populaire qui permet aux voyageurs de découvrir les profondeurs des océans.



Les sous-marins modernes sont conçus pour offrir une expérience unique aux passagers, tout en leur permettant d'explorer les paysages sous-marins. Les sous-marins peuvent être utilisés pour observer la faune marine, explorer des épaves, ou même pour des plongées plus profondes.



Ces engins peuvent être loués pour des voyages d'une journée ou plus, et peuvent être utilisés pour des voyages allant jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Les sous-marins peuvent également être utilisés pour des expéditions plus longues, avec des séjours de plusieurs jours ou même des semaines. Les sous-marins sont une façon unique de découvrir les merveilles des océans et de profiter d'une expérience de voyage inoubliable.



Il est évident cependant que ce genre d’excursion est réservé à une clientèle fortunée. Explorer le fond marin à bord d’un submersible touristique à un coût qui n’est pas accessible à tout le monde.



Par exemple, pour une plongée au fond de l’océan à bord du petit sous-marin Titan, à la découverte de l'épave du Titanic, les passagers ont dû débourser la somme de 250.000 dollars (soit environ 229.000€).