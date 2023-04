Seabourn équipe deux de ses navires de sous-marins

afin de déguster une coupe et de trinquer à une expérience extraordinaire tout en observant des épaves englouties, des récifs coralliens époustouflants et une faune marine unique

Ces submersibles d'exploration peuventet sont équipés d'un revêtement en cuir brodé personnalisé, d'un système stéréo Bluetooth, d'air conditionné et d'un refroidisseur de champagne "", ajoute la compagnie.Les sous-marins sont pourvus de projecteurs à LED sous-marins, d'un sonar d'imagerie qui agit comme une deuxième paire d'yeux et d'un système avancé de suivi et de navigation sous-marine.tandis qu'un système d'enregistrement vidéo interne capture des images des passagers à l'intérieur du submersible et de leur environnement direct afin d’immortaliser cette expérience.Les séquences vidéo peuvent ensuite être téléchargées et projetées sur des écrans géants dans le "Discovery Center" pendant les conférences animées par les biologistes marins ou les océanographes chefs d'expédition.Leur utilisation, soumise aux conditions de courant et de visibilité, ne peut être garantie et est laissée à la discrétion du commandant de bord du navire.Pour rappel, les navires Seabourn Venture et Seabourn Pursuit effectuent des croisières en Arctique et en Antarctique, ainsi que dans les Caraïbes, dans le Pacifique Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.