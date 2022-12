Seabourn lance son site internet en français

Le site propose un moteur de recherche : une fois la date, le navire et l’itinéraire sélectionnés, les internautes ont plusieurs choix pour accéder à la réservation : soit une discussion instantanée grâce à un chatbot, soit l’envoi par e-mail d’une demande de devis ou ils ont la possibilité d'être rappelé par un expert francophone de la compagnie.



La création du site en français est accompagné de la mise en place de pages dédiées sur quatre réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest ainsi que d'une campagne de communication 360° orchestrée par l’agence communication So Between " qui comprend le suivi design, le marketing, l’achat d’espace dans la presse écrite, les relations presse et publiques ainsi que l’animation des pages de la marque sur réseaux sociaux".