Caraïbes, Asie, Arabie : Seabourn dévoile son programme hiver 2024 - 2025

Seabourn Encore naviguera en Asie de décembre 2024 à avril 2025 avec des voyages allant de six à 35 jours, embarquant à Dubaï, Hong Kong et Singapour.



Le navire se rendra de Dubaï à Singapour en 17 jours, avec une nuit à Mumbai et une escale à Abu Dhabi, ainsi qu'un arrêt sur l'île de Bani Yas. Le navire effectuera ensuite une série de six voyages de 14 jours entre Singapour et Hong Kong avec des escales en Thaïlande, et des nuits à Manille, aux Philippines, et à Ho Chi Minh, au Viêt Nam. Au programme également plusieurs site de l'UNESCO, notamment les temples d'Angkor et de Luang Prabang au Cambodge et au Laos, le Taj Mahal et Ranthambore en Inde, et la Grande Muraille de Chine.



Enfin, le Seabourn Encore retournera en Europe à la fin de la saison, de Dubaï à Athènes en 18 jours, avec une nuit à Safaga (Louxor), en Égypte, avant de traverser le canal de Suez en direction de la Grèce.